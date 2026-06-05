Khơi dậy khát vọng phát triển TP.HCM từ lời kêu gọi lịch sử của Bác Hồ 05/06/2026 14:47

(PLO)- Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết khẳng định lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực để TP.HCM khơi dậy khát vọng phát triển, tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới và thực hiện các định hướng phát triển theo Nghị quyết 09.

Sáng 5-6, Bộ Quốc phòng và Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến – Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước - Ý chí bảo vệ độc lập, tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

Tham dự hội thảo có Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, cùng lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Thành ủy TP.HCM. Cùng dự còn có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Động lực để khơi dậy khát vọng phát triển

Tại hội thảo, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là lời hiệu triệu toàn dân tộc đứng lên đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và khát vọng thống nhất non sông.

Bà nêu rõ từ tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” đến chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là mạch tư tưởng nhất quán, thể hiện bản lĩnh, ý chí và tầm nhìn chiến lược của Người đối với vận mệnh của dân tộc, của đất nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Theo bà Tuyết, trong tiến trình hiện thực hóa khát vọng đó, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM giữ vị trí đặc biệt, vừa là chiến trường trọng điểm, nơi hội tụ tinh thần, ý chí đấu tranh cách mạng, vừa là nơi ghi dấu thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Sau ngày đất nước thống nhất, vinh dự được mang tên Bác, TP.HCM luôn là địa bàn tiêu biểu trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong công cuộc đổi mới đồng bộ, toàn diện, TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu với tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. TP đã có nhiều mô hình, phương thức hiệu quả trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp quan trọng vào thực tiễn đổi mới của cả nước.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh việc thực hiện ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở thắng lợi của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc mà còn ở quá trình xây dựng TP trở thành đầu tàu kinh tế, thành trung tâm lớn về thương mại, dịch vụ, tài chính, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và đổi mới sáng tạo của cả nước.

“Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc thực hiện trọn vẹn ước mong của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ mà còn là giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao nội lực và xây dựng năng lực tự chủ chiến lược. Với yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, việc xây dựng TP.HCM trở thành nơi hội tụ tinh hoa đất nước, khởi nguồn của nhiều sáng kiến đổi mới và khát vọng vươn lên mang một ý nghĩa chiến lược lâu dài” - bà Tuyết nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: LÊ THOA

Bà cũng khẳng định hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh là động lực để khơi dậy khát vọng phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tiên phong cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và thực hiện các định hướng phát triển của TP.HCM theo Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị.

Soi sáng con đường cách mạng trong kỷ nguyên mới

Nhìn nhận về hai lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông PGS-TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, khẳng định tầm vóc thời đại của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Vào ngày 17-7-1966, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất, chân lý bất hủ “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã vang lên trên Đài Tiếng nói Việt Nam, trở thành lời hịch cứu quốc, kết tinh ý chí sắt đá của cả một dân tộc quyết không chịu làm nô lệ.

Ông PGS-TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HÀ THƯ

Từ năm 1986, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Độc lập, tự chủ về đường lối gắn liền với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế đã giúp Việt Nam thoát khỏi khủng hoảng, vươn lên trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao, vị thế quốc tế ngày càng cao.

Theo PGS-TS Dương Trung Ý, bước vào kỷ nguyên phát triển mới, bối cảnh tình hình đặt ra những thách thức chưa từng có đối với việc giữ vững độc lập, chủ quyền. Qua đó, đòi hỏi cần thiết phải kiên định ngọn cờ độc lập, tự do trong mọi hoàn cảnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trong bối cảnh đa cực và toàn cầu hóa hiện nay.

“Trong kỷ nguyên mới, ‘độc lập’ không chỉ dừng lại ở sự toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển mà còn là tổng hòa của độc lập về đường lối phát triển, về chiến lược quốc gia, về kinh tế và công nghệ...” – PGS-TS Dương Trung Ý nói.

Ông Dương Trung Ý cũng nhấn mạnh tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” lúc này được cụ thể hóa thành khát vọng vươn lên, không cam chịu đói nghèo, lạc hậu. Độc lập thực sự phải được bảo đảm bằng một tiềm lực kinh tế mạnh, một nền khoa học công nghệ tiên tiến và một hệ thống thể chế minh bạch, hiệu quả. Việc thực hiện “mục tiêu kép 100 năm” (2030 và 2045) chính là sự cụ thể hóa cao nhất của khát vọng độc lập, tự do trong giai đoạn hiện nay.

Để tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” tiếp tục soi sáng con đường cách mạng trong kỷ nguyên phát triển mới, ông Dương Trung Ý cho rằng cần kiên trì, vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận về đường lối đổi mới một cách tự chủ, vững chắc. Kiên định độc lập gắn với đẩy mạnh hội nhập quốc tế với tinh thần hội nhập nhưng không hòa tan, hợp tác nhưng không lệ thuộc.

Tăng cường nội lực, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hạnh phúc của nhân dân. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập, tự do luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm. Độc lập dân tộc chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng tự do, ấm no và hạnh phúc” – ông bày tỏ.

Ông cũng đề nghị phải phát huy mọi tiềm lực của quốc gia dân tộc phụng sự cho sự phát triển mạnh mẽ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển con người toàn diện, đáp ứng kỷ nguyên số hiện nay...