Công an tỉnh Tây Ninh có thêm một phó giám đốc 24/06/2026 16:32

(PLO)- Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Ngày 24-6, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Công an hai tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long cùng đại diện các sở, ban, ngành địa phương.

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Thanh Tùng (49 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, trao quyết định cho Đại tá Phạm Thanh Tùng. Ảnh: YẾN TRINH

Thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng.

Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng. Ảnh: YẾN TRINH

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Ông Thanh bày tỏ tin tưởng trên cương vị công tác mới, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, phát huy năng lực và kinh nghiệm công tác. Từ đó, cùng tập thể Ban Giám đốc Công an tỉnh đoàn kết, thống nhất, tham mưu hiệu quả cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Phạm Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: YẾN TRINH

Tiếp nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Phạm Thanh Tùng cho biết đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm lớn đối với bản thân. Ông khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy bản lĩnh và trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thanh Tùng. Ảnh: YẾN TRINH

Ban Giám đốc Công an hai tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: YẾN TRINH

Trên cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, Đại tá Phạm Thanh Tùng cam kết cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an Tây Ninh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.