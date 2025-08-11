Thiếu tướng Vũ Như Hà làm Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh Tây Ninh 11/08/2025 19:30

Ngày 11-8, Đảng bộ Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ – Thứ trưởng Bộ Công an - dự và chỉ đạo đại hội.

Thiếu tướng Vũ Như Hà phát biểu khai mạc đại hội.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh công bố quyết định chỉ định Thiếu tướng Vũ Như Hà – Giám đốc Công an tỉnh – giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út ghi nhận, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an tỉnh đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua nhiều khó khăn, triển khai toàn diện và hiệu quả các mặt công tác; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tấn công, trấn áp mạnh tội phạm, nhất là ma túy, buôn lậu qua biên giới và tội phạm công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, chủ động trong mọi tình huống; chú trọng công tác ngoại giao nhân dân, đấu tranh phòng chống tội phạm tuyến biên giới; xây dựng lực lượng Công an nhân dân gương mẫu, đoàn kết, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

Với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển”, đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới, tiếp tục bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ môi trường ổn định để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.