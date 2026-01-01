Đằng sau nút ‘đồng ý’: Quyền riêng tư của người dùng mạng xã hội ở đâu? 01/01/2026 19:00

(PLO)- Talkshow “Hiểu đúng về điều khoản khi người dùng tham gia mạng xã hội” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức sẽ giúp người dùng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và những rủi ro có thể xảy ra khi tham gia các nền tảng số.

Một cú nhấp chuột “Tôi đã đọc và đồng ý” tưởng chừng vô hại nhưng có thể kéo theo nhiều hệ lụy. Không ít người dùng vô tình trao quyền khai thác dữ liệu cá nhân, hình ảnh, nội dung riêng tư mà không nhận thức đầy đủ hệ quả pháp lý.

Talkshow “Hiểu đúng về điều khoản khi người dùng tham gia mạng xã hội” sẽ phân tích những điểm cốt lõi trong điều khoản của các nền tảng, làm rõ ranh giới trách nhiệm giữa doanh nghiệp và người dùng, đồng thời cập nhật những thay đổi quan trọng khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực.

Chương trình có sự tham gia của luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Phong, Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM); ông Trần Quý, Viện trưởng Viện Kinh tế số Việt Nam và ông Võ Đỗ Thắng, Chuyên gia an ninh mạng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Athena.