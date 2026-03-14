Xả quỹ bình ổn, giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu 14/03/2026 07:54

(PLO)- Đêm 13-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Tại kỳ điều hành này, giá bán các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 12-3.

Đêm 13-3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Đây là kỳ điều hành giá liên tiếp lần thứ 4 từ đầu tuần đến nay.

Tại kỳ điều hành giá xăng dầu hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết nhằm góp phần ổn định thị trường xăng dầu, hạn chế tác động đến kinh tế - xã hội, giá bán các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên theo kỳ điều hành ngày 12-3.

Người dân đổ xăng tại cây xăng ở Hà Nội. Ảnh: AH

Cụ thể, giá xăng E5 là 22.504 đồng/lít, xăng A95 là 25.575 đồng/lít, dầu diesel ở mức 27.025 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 26.932 đồng/lít, dầu mazut ở mức 18.661 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, việc chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được thực hiện theo Quyết định số 450 ngày 12-3 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cụ thể, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu diesel: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu mazut: 4.000 đồng/kg.

Trường hợp có thay đổi đối với các nội dung nêu trên, Bộ Công Thương (Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước) sẽ có thông báo khác để thay thế.

Theo thống kê các kỳ điều hành bất thường gần đây đối với hai mặt hàng tiêu dùng phổ biến, giá cơ sở xăng A95 đã có ba kỳ tăng liên tiếp vào các ngày 5, 7 và 10-3, với mức tăng lần lượt 10,86%, 21,07% và 22,45%. Giá cơ sở dầu diesel cũng tăng trong cả ba kỳ tương ứng 19,49%, 31,26% và 18,12%.

Đến ngày 13-3, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, kéo theo giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong nước tăng từ 9,1% đến 29,79% so với ngày 12-3.

Do vậy, để ổn định thị trường và hạn chế tác động tới kinh tế - xã hội, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá bán lẻ xăng dầu và mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12-3 để giảm áp lực tăng giá trong nước trong bối cảnh thị trường thế giới còn nhiều biến động khó lường.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu, đặc biệt là tác động từ xung đột quân sự tại Trung Đông, Bộ Công Thương cho biết đang rà soát, báo cáo Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung liên quan đến điều hành giá xăng dầu trong Nghị quyết 36/NQ-CP nhằm phù hợp hơn với tình hình thực tế.