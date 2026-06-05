Tây Ninh đặt kỳ vọng kinh tế tập thể trở thành động lực tăng trưởng mới 05/06/2026 14:35

(PLO)- Đại hội Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh lần thứ I đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hợp tác xã, thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển bền vững.

Ngày 5-6, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu tại đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Văn Hẳn - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết tỉnh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh và bền vững, từng bước trở thành cực tăng trưởng mới và cửa ngõ kết nối quốc tế quan trọng của vùng kinh tế phía Nam.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, khu vực kinh tế tập thể và các hợp tác xã cần tiếp tục được củng cố, phát triển mạnh mẽ hơn nữa, trở thành lực lượng quan trọng trong phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân.

“Cần chuyển mạnh từ phát triển về số lượng sang nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, lấy lợi ích của thành viên làm trung tâm” - ông Hẳn nhấn mạnh.

Các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa I ra mắt. Ảnh: HUỲNH DU

Ông Hẳn đề nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ mới tập trung xây dựng các mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị và các sản phẩm chủ lực của địa phương; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo nhằm nâng cao năng lực chế biến, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Một trong những nhiệm vụ được đặt ra là đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong khu vực kinh tế tập thể. Các HTX cần được hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào quản trị, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và phát triển sản xuất bền vững.

Tây Ninh có hơn 537 hợp tác xã, hướng tới phát triển bền vững. Ảnh: HUỲNH DU

Báo cáo tại đại hội cho thấy khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Tây Ninh tiếp tục có bước phát triển đáng ghi nhận trong nhiệm kỳ vừa qua. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.500 tổ hợp tác với trên 24.000 thành viên, tăng 188 tổ hợp tác và hơn 2.400 thành viên so với đầu nhiệm kỳ. Địa phương cũng đã củng cố, kiện toàn và thành lập mới 207 HTX, nâng tổng số HTX lên 537 đơn vị với hơn 827 tỉ đồng vốn điều lệ và trên 86.000 thành viên.

Đối với mô hình liên hiệp HTX, toàn tỉnh hiện có 5 liên hiệp với tổng vốn điều lệ 3,7 tỉ đồng và 19 HTX thành viên, hoàn thành 100% chỉ tiêu thành lập liên hiệp HTX theo nghị quyết nhiệm kỳ trước.

Tại đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến chính sách khuyến khích phát triển HTX nông nghiệp, vai trò của ngành nông nghiệp trong phát triển kinh tế tập thể cũng như việc ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị và điều hành quỹ tín dụng nhân dân.

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh khóa I ra mắt đại hội. Ảnh: HUỲNH DU

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa I gồm 44 thành viên; bầu Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh chủ chốt. Ông Ngô Thanh Tuyền được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, đổi mới, hợp tác, phát triển bền vững”, nhiệm kỳ mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để khu vực kinh tế tập thể của tỉnh phát triển hiệu quả hơn, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong những năm tới.