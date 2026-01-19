Hoa Sen hợp tác triển khai 20.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM 19/01/2026 14:47

Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động tại TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy TP.HCM.

Ông Lê Phước Vũ (phải), Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hoa Sen và ông Võ Khắc Thái, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM vừa ký kết hợp tác phối hợp triển khai đề án phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược này đã được chính thức trao tại “Hội thảo phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM - Từ mô hình đến hành động” diễn ra vào ngày 16-1 trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành tại TP.HCM.

﻿Ngáy 19-1, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Hoa Sen Home, khai trương trụ sở công ty tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sala.

Công ty Cổ phần Hoa Sen Home được thành lập vào ngày 5-1 là công ty con của Tập đoàn Hoa Sen với tỉ lệ sở hữu 99%, giữ vai trò quản lý, phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.