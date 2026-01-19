Hoa Sen hợp tác triển khai 20.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động tại TP.HCM trong giai đoạn 2026 - 2030, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển khoảng 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030 theo Kế hoạch số 06-KH/TU ngày 30-7-2025 của Thành ủy TP.HCM.
Thỏa thuận hợp tác chiến lược này đã được chính thức trao tại “Hội thảo phát triển nhà ở xã hội tại TP.HCM - Từ mô hình đến hành động” diễn ra vào ngày 16-1 trước sự chứng kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành tại TP.HCM.
Công ty Cổ phần Hoa Sen Home được thành lập vào ngày 5-1 là công ty con của Tập đoàn Hoa Sen với tỉ lệ sở hữu 99%, giữ vai trò quản lý, phát triển Hệ thống Siêu thị Vật liệu xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc.