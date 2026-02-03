Động thổ tổ hợp căn hộ cao cấp Cara Legend cao 25 tầng tại Cần Thơ 03/02/2026 14:20

Ngày 3-2, Cara Group tổ chức lễ động thổ Tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ Kim Cương Đỏ – Cara Legend tại trục đường 3/2 (phường An Bình, TP Cần Thơ).

Dự án tọa lạc trên một trong những tuyến đường sầm uất bậc nhất thành phố, được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới với quy mô tòa tháp đôi cao 25 tầng nổi, cung ứng ra thị trường 517 sản phẩm.

Ông Dương Quốc Thủy, Tổng Giám đốc Cara Group

Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tổ hợp căn hộ cao cấp Cara Legend

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Cara Group đối với sự phát triển kinh tế, đô thị của thành phố và mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Cần Thơ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Theo định hướng Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 TP Cần Thơ rất khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án nhà ở cao tầng hiện đại, kiểu mẫu, được đầu tư bài bản, đồng bộ, hài hòa với môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa sông nước, góp phần hình thành diện mạo đô thị khang trang, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.