Bất động sản

Động thổ tổ hợp căn hộ cao cấp Cara Legend cao 25 tầng tại Cần Thơ

(PLO)- Cara Group động thổ tổ hợp căn hộ cao cấp Cara Legend trên trục đường 3/2 TP Cần Thơ, quy mô 25 tầng, tổng vốn đầu tư 825 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-2, Cara Group tổ chức lễ động thổ Tổ hợp căn hộ cao cấp kết hợp thương mại dịch vụ Kim Cương Đỏ – Cara Legend tại trục đường 3/2 (phường An Bình, TP Cần Thơ).

Dự án tọa lạc trên một trong những tuyến đường sầm uất bậc nhất thành phố, được định hướng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới với quy mô tòa tháp đôi cao 25 tầng nổi, cung ứng ra thị trường 517 sản phẩm.

cần thơ,động thổ,căn hộ cao cấp,Cara Legend,Kim Cương Đỏ
Ông Dương Quốc Thủy, Tổng Giám đốc Cara Group
cần thơ,động thổ,căn hộ cao cấp,Cara Legend,Kim Cương Đỏ
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ tổ hợp căn hộ cao cấp Cara Legend

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Cara Group đối với sự phát triển kinh tế, đô thị của thành phố và mong muốn doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng Cần Thơ trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Theo định hướng Quy hoạch thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050 TP Cần Thơ rất khuyến khích và tạo điều kiện cho các dự án nhà ở cao tầng hiện đại, kiểu mẫu, được đầu tư bài bản, đồng bộ, hài hòa với môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa sông nước, góp phần hình thành diện mạo đô thị khang trang, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

HẢI DƯƠNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#cần thơ #động thổ #căn hộ cao cấp #Cara Legend #Kim Cương Đỏ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm