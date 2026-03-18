Cận cảnh công trường cầu Vỹ Dạ đình trệ khiến chủ đầu tư Huế 'hết kiên nhẫn'

(PLO)- Dù chủ đầu tư đã có nhiều công văn cảnh báo chậm trễ tiến độ nhưng nhà thầu 2 cây cầu ở Huế vẫn không thực hiện đúng cam kết, để công trường đình trệ kéo dài.
Ngày 18-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế cho biết vừa có văn bản báo cáo Sở Tài chính thành phố Huế, đề xuất xin ý kiến chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28.
Đây là gói thầu quan trọng bao gồm hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng cầu qua sông Như Ý (nối hai khu đô thị A và B khu An Vân Dương).
Ban QLDA cho biết, căn cứ vào các điều khoản hợp đồng và việc nhà thầu liên tiếp không thực hiện đúng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ, Ban đề nghị UBND TP Huế cho phép chấm dứt thỏa thuận hợp đồng với Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình.
Đối với phần công việc còn lại trị giá khoảng 20 tỉ đồng, Ban QLDA kiến nghị sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu mới theo quy định. Dự kiến việc lựa chọn nhà thầu sẽ diễn ra trong tháng 6-2026 và nỗ lực hoàn thành cả hai cây cầu trong vòng 8 tháng sau đó (khoảng tháng 1-2027).