Cận cảnh công trường cầu Vỹ Dạ đình trệ khiến chủ đầu tư Huế 'hết kiên nhẫn' 18/03/2026 09:40

(PLO)- Dù chủ đầu tư đã có nhiều công văn cảnh báo chậm trễ tiến độ nhưng nhà thầu 2 cây cầu ở Huế vẫn không thực hiện đúng cam kết, để công trường đình trệ kéo dài.

Ngày 18-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế cho biết vừa có văn bản báo cáo Sở Tài chính thành phố Huế, đề xuất xin ý kiến chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28.

Đây là gói thầu quan trọng bao gồm hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ và xây dựng cầu qua sông Như Ý (nối hai khu đô thị A và B khu An Vân Dương).

Gói thầu số 28 do Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình thi công, khởi công từ ngày 6-7-2021. Tính đến ngày 15-3-2026, giá trị giải ngân lũy kế mới đạt 78,8 tỉ đồng, tương đương 69,54% giá trị hợp đồng.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình thực hiện, nhà thầu liên tục vi phạm tiến độ.

Tại cuộc họp ngày 27-2-2026, phía nhà thầu đã cam kết hoàn thành gói thầu vào ngày 30-6-2026. Tuy nhiên, sau đó công ty này vẫn không triển khai thi công như đã hứa.

Theo Ban quản lý dự án, kết quả kiểm tra hiện trường đến ngày 15-3-2026 cho thấy, toàn bộ lực lượng cán bộ, công nhân các đội thi công cầu của Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình vẫn chưa có mặt tại công trường kể từ sau Tết Nguyên đán 2026.

Trước đó, chủ đầu tư đã ban hành 12 văn bản cảnh báo chậm tiến độ và bốn văn bản cảnh báo vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

Đường Phạm Văn Đồng đoạn đường dẫn lên cầu Vỹ Dạ có đông người qua lại.

Ghi nhận tại hạng mục cầu Như Ý, các công việc như lắp đặt khe co giãn, hoàn thiện lề bộ hành, lan can, bệ đỡ cột đèn đều đang chậm tiến độ. Ban QLDA nhận định với tình hình hiện tại, nhà thầu chắc chắn không thể hoàn thành toàn bộ cầu Như Ý theo cam kết vì vật liệu chưa được nhập về và không có nhân công.