Dự kiến dừng thu phí cầu Rạch Miễu vào tháng 9 22/05/2026 16:05

(PLO)- Sau nhiều năm thu phí hoàn vốn, dự án BOT cầu Rạch Miễu dự kiến sẽ dừng thu phí vào cuối tháng 9 do doanh thu thực tế cao hơn phương án tài chính ban đầu.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, dự án BOT cầu Rạch Miễu trên Quốc lộ 60, nối tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long, dự kiến sẽ chính thức dừng thu phí vào cuối tháng 9 tới.

Dự án trên được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt chia thành hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu với tổng kinh phí khoảng 1.187 tỉ đồng. Giai đoạn 2 là bổ sung, nâng cấp và mở rộng Quốc lộ 60 đoạn từ cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên với tổng vốn khoảng 1.752 tỉ đồng.

Thời gian gần đây doanh thu trạm thu phí cầu Rạch Miễu có giảm so với trước do cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác và không thu phí. Ảnh: C.ANH

Theo hợp đồng BOT, cả hai giai đoạn của dự án được hoàn vốn thông qua việc thu phí tại trạm cầu Rạch Miễu. Thời gian thu phí theo phương án tài chính khoảng 19 năm, dự kiến kết thúc vào tháng 7-2028.

Tuy nhiên, thực tế thu phí diễn ra thuận lợi hơn dự kiến. Lưu lượng phương tiện qua cầu tăng mạnh trong nhiều năm qua, giúp doanh thu tăng cao. Bên cạnh đó, một số chi phí của dự án cũng được điều chỉnh giảm sau các kết luận thanh tra, kiểm toán.

Những yếu tố này khiến thời gian hoàn vốn thực tế được rút ngắn đáng kể so với kế hoạch ban đầu.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sau khi cập nhật lại phương án tài chính của dự án, thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kết thúc vào cuối tháng 9-2026.

“Trường hợp các chỉ tiêu tài chính không thay đổi theo dự kiến tại phương án tài chính tính toán, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ dừng thu phí vào cuối tháng 9 năm 2026” - Cục Đường bộ Việt Nam cho hay.