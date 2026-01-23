Đồng Tháp đề xuất xây cầu vượt giải quyết ùn tắc cầu Rạch Miễu 2 23/01/2026 18:58

(PLO)- Sau khi cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác, lưu lượng xe dồn về ngã tư Đồng Tâm gây ùn tắc, Đồng Tháp đề xuất xây cầu vượt tại ngã tư này.

Chiều 23-1, tại cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Đồng Tháp, ông Phan Vĩnh Thanh, Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp thông tin về tình hình giao thông trên địa bàn, đoạn ngã tư Đồng Tâm – điểm đầu của dự án cầu Rạch Miễu 2

Theo ông Thanh, sau khi dự án cầu Rạch Miễu 2 đưa vào khai thác từ ngày 19-8-2025, lượng phương tiện chuyển hướng lưu thông qua tuyến này tăng cao, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông tại ngã tư Đồng Tâm – điểm đầu của dự án cầu Rạch Miễu 2.

Theo ông Thanh, thời gian qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với lực lượng công an thực hiện phân luồng phương tiện sang cầu Rạch Miễu 1, đồng thời điều chỉnh đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Đồng Tâm nhằm giảm ùn tắc. Tuy nhiên, các giải pháp này chưa thể xử lý triệt để tình trạng kẹt xe và phương án giải quyết căn cơ là đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm.

Ông Thanh thông tin thêm, sau khi hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2, nguồn vốn còn dư khoảng 400 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long đề xuất thực hiện các nút giao khác mức tại ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Đồng Tháp) và tại điểm cuối quốc lộ 60, cách cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km về phía Bắc thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Ngã tư Đồng Tâm – điểm đầu của dự án cầu Rạch Miễu 2

Riêng đối với cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) triển khai các bước thực hiện. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 248 tỉ đồng. Trường hợp kinh phí chưa đủ, tỉnh sẽ bố trí bổ sung phần chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo kế hoạch, công trình cầu vượt tại nút giao Đồng Tâm sẽ được triển khai xây dựng trong năm nay và dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Trước đó, khi cầu Rạch Miễu 2 chưa đưa vào khai thác, phương tiện lưu thông giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp chủ yếu qua cầu Rạch Miễu 1, khiến khu vực này thường xuyên xảy ra quá tải, ùn tắc kéo dài hai đầu cầu.

Sau khi cầu Rạch Miễu 2 chính thức khai thác từ ngày 19-8-2025, luồng phương tiện chuyển sang tuyến mới nhiều hơn, làm phát sinh tình trạng ùn tắc tại ngã tư Đồng Tâm. Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện qua cầu Rạch Miễu 1 đã giảm từ trên dưới 700.000 lượt/tháng xuống còn khoảng 250.000 lượt/tháng sau khi cầu Rạch Miễu 2 đi vào hoạt động.