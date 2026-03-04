Vụ nhà dân chênh vênh bên mép 'vực': Hỗ trợ tiền để người dân di dời tạm 04/03/2026 20:26

(PLO)- Các hộ bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ 6 triệu/hộ/tháng trong thời gian 6 tháng.

Ngày 4-3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị và chính quyền địa phương đã có buổi làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng do việc hạ cốt nền làm đường tại dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.753 thuộc xã Tân Lợi.

Tại buổi làm việc, các hộ dân cho biết việc hạ cốt nền tại khu vực dự án tạo độ chênh cao lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc đi lại hằng ngày và nguy hiểm đến tính mạng, nhất là khi mùa mưa đang đến gần. Do đó, các hộ đề nghị được bố trí di dời tạm thời trong thời gian chờ có phương án hỗ trợ, bồi thường theo quy định.

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng do hạ cốt nền giải quyết nơi ở tạm để đảm bảo an toàn cho người dân. Ảnh: AB.

Sau khi tiếp thu ý kiến, các đơn vị cùng chính quyền địa phương thống nhất đề xuất hỗ trợ tiền thuê chỗ ở tạm cho các hộ bị ảnh hưởng là 6 triệu/hộ/tháng trong thời gian 6 tháng, từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

Với phương án hỗ trợ này, các hộ dân đã đồng thuận và cho biết sẽ chủ động di dời tài sản khỏi khu vực dự án trong vòng một ngày kể từ khi nhận kinh phí.

Nhà thầu được yêu cầu chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công, không để xảy ra thiệt hại đối với phần tài sản còn lại của người dân.

Cùng ngày, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cũng phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền xã Tân Lợi để ghi nhận, đo đạc, kiểm kê số liệu hiện trạng nhà cửa bị ảnh hưởng để làm cơ sở phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân.

Các nhà dân sẽ được di dời tạm để đảm bảo an toàn. Ảnh: VŨ HỘI.

Hiện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đề xuất UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo tạm dừng thi công đoạn hạ cốt nền của dự án đường ĐT.753 (từ km10+200 đến km10+550, đoạn qua xã Tân Lợi) để phòng ngừa nguy cơ sạt lở khi người dân chưa di dời ra chỗ ở tạm.

Như tin đã đưa, hơn hai tháng qua, 8 hộ dân xã Tân Lợi (Đồng Nai) phải sống trong cảnh lo lắng khi đơn vị thi công hạ cốt nền sâu đoạn thấp nhất khoảng 60 cm và đoạn cao nhất khoảng 8,5 m để mở rộng tuyến tỉnh lộ ĐT.753, từ đó tạo thành các vách đất dựng đứng sát nhà, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.