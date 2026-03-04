Chủ tịch Nguyễn Văn Được: Trái tim tân binh là danh dự của tuổi trẻ TP.HCM 04/03/2026 09:27

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết các thanh niên lên đường nhập ngũ hôm nay là lớp thanh niên đầu tiên của TP sau sáp nhập. Trên vai các cháu là niềm tự hào của gia đình. Trái tim các cháu là danh dự của tuổi trẻ TP.

Sáng 4-3, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP.HCM tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026.

Dự lễ giao nhận quân ở điểm giao nhận quân số 1 – Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 – Long Bình (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, ĐH Quốc gia TP.HCM), về phía lãnh đạo Trung ương có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Xuân Thế, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7.

Lãnh đạo Trung ương, TP.HCM tham dự lễ giao nhận quân năm 2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Về phía lãnh đạo TP.HCM có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM; Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM; Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM Vũ Văn Điền tặng quà động viên thanh niên trước giờ nhập ngũ. Ảnh: HÀ THƯ

Theo quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 giao cho UBND 48 phường thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 Long Bình là 2.534 công dân (nghĩa vụ quân sự là 2.058 công dân, nghĩa vụ công an là 476 công dân).

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: THUẬN VĂN

Trái tim tân binh là danh dự tuổi trẻ

Phát biểu động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP.HCM, cho biết những năm qua, TP luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao.

Công tác tuyển chọn được thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp luật. Nhiều thanh niên trưởng thành trong môi trường quân ngũ, được đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ công an nhân dân.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu động viên thanh niên trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: THUẬN VĂN

Chủ tịch Nguyễn Văn Được nhấn mạnh 2.534 thanh niên có mặt hôm nay là lớp thanh niên đầu tiên của TP sau sáp nhập lên đường nhập ngũ. Các cháu đại diện cho sức trẻ của một đô thị đặc biệt, đại diện cho tinh thần đoàn kết, hội tụ và phát triển của vùng đất mới hợp nhất và đại diện cho khát vọng vươn lên của TP.HCM.

“Khoác lên mình màu xanh áo lính hôm nay, các cháu mang theo niềm tin của hàng triệu người dân từ trung tâm đô thị hiện đại đến các khu công nghiệp sôi động, từ những vùng biển giàu truyền thống cách mạng đến những đô thị công nghiệp năng động. Trên vai các cháu là niềm tự hào của gia đình. Trái tim các cháu là danh dự của tuổi trẻ TP” – ông Nguyễn Văn Được bày tỏ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang thắp ngọn lửa truyền thống trong ngày Hội giao quân. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông nhìn nhận trong thời đại khoa học - công nghệ phát triển nhanh chóng, người chiến sĩ không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn cần trí tuệ, bản lĩnh, khả năng làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại.

Chủ tịch TP.HCM đề nghị thanh niên nhập ngũ phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, công an; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP.HCM, nổi hồi trống mở Hội giao quân. Ảnh: THUẬN VĂN

Người đứng đầu chính quyền TP.HCM khẳng định Đảng bộ và chính quyền TP nhận thức sâu sắc rằng chăm lo hậu phương quân đội chính là củng cố tiền tuyến. TP cam kết tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm chăm lo đời sống gia đình quân nhân, hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn, tạo điều kiện học nghề, giải quyết việc làm cho quân nhân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Ông gửi gắm đến các đơn vị nhận quân tiếp tục quan tâm giáo dục, rèn luyện, tạo điều kiện tốt nhất để các chiến sĩ trẻ của TP phát triển toàn diện, trở thành những quân nhân và chiến sĩ công an “vừa hồng, vừa chuyên”.

Thanh niên bước qua cầu vinh quang. Ảnh: THUẬN VĂN

Đồng thời, tri ân sâu sắc đến ông bà, cha mẹ đã nuôi dưỡng, giáo dục những người con ưu tú, sẵn sàng động viên con em lên đường làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. “Sự tin tưởng của nhân dân chính là nền tảng vững chắc để TP hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong mọi tình huống” – ông nói.

Đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì

Đại diện thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ phát biểu, tân binh Phạm Trà Trúc Sơn, bày tỏ tự hào khi được tiếp bước truyền thống cha ông lên đường nhập ngũ. Đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi người thanh niên.

Tân binh Phạm Trà Trúc Sơn đại diện thanh niên phát biểu cảm tưởng. Ảnh: THUẬN VĂN

Tân binh Phạm Trà Trúc Sơn hứa sẽ “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần”, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, đạo đức, tác phong, giữ vững niềm tin, ý chí quyết tâm, không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện tốt Lời Bác Hồ dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

“Chúng cháu ý thức được rằng sống trong môi trường quân đội, công an bước đầu sẽ có nhiều khó khăn nhưng chúng cháu sẽ nhanh chóng thích nghi và vượt qua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, nhân dân TP và gia đình đã dành cho chúng cháu” – Sơn bày tỏ.

Các thanh niên trước giờ lên đường nhập ngũ. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại diện các đơn vị nhận quân phát biểu, Trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7, bày tỏ vinh dự được nhận quân tại TP.HCM - địa phương giàu truyền thống cách mạng.

Trung tá Phạm Văn Ước, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: THUẬN VĂN

Trung tá Phạm Văn Ước nhấn mạnh nhận thức rõ trách nhiệm của các đơn vị là phải giáo dục, quản lý, rèn luyện thanh niên ưu tú của TP.HCM trở thành những người chiến sĩ quân đội, công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức quân sự, sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, tổ chức lựa chọn thanh niên có đủ tiêu chuẩn, bồi dưỡng, phát triển nguồn cán bộ cho quân đội và công an; chọn và giới thiệu kết nạp vào Đảng.

Người thân bịn rịn trước giờ các thanh niên lên đường. Ảnh: THUẬN VĂN

2.534 thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THUẬN VĂN

Khi hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương sẽ là những công dân tiêu biểu, đi đầu trong xây dựng lực lượng dự bị động viên, trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.