Cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nơi tạm trú qua VNeID 04/03/2026 10:00

(PLO)- Cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu hoặc thay đổi địa điểm bỏ phiếu từ nơi thường trú sang tạm trú trên VNeID.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang bước vào giai đoạn nước rút. Các ứng viên đang trong giai đoạn tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Ngày 15-3, cử tri toàn quốc sẽ bỏ phiếu, bầu ra những đại biểu dân cử cho nhiệm kỳ tới.

Thời điểm này, các phường, xã, đặc khu tại TP.HCM liên tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri. Để biết khu vực bỏ phiếu của mình, cử tri có thể truy cập vào ứng dụng VNeID để theo dõi.

Công dân có thể đăng kí thay đổi nơi bỏ phiếu từ nơi thường trú sang tạm trú trên VNeID. Ảnh: Công an phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM.

Theo quy định hiện nay, công dân có quyền đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Do đó, trên VNeID, C06 đã thiết kế chức năng để công dân có thể chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc tạm trú. Sau khi công dân đăng ký, các yêu cầu sẽ được đẩy vào phần mềm quản lý cử tri.

Thay vì phải đi lại nhiều lần, chỉ với vài phút thao tác, cử tri có thể dễ dàng kiểm tra chính xác thông tin, địa điểm bỏ phiếu của cá nhân. Ngoài ra, cử tri có thể chủ động thay đổi nơi bỏ phiếu nếu có nhu cầu. Tính năng này rất tiện lợi cho cử tri đang sinh sống và làm việc xa quê.

Các địa phương cũng lưu ý cử tri nên thực hiện thay đổi điểm bầu cử trước thời hạn quy định để cơ quan chức năng tổng hợp danh sách chính xác.

Đồng thời, đề nghị cử tri chủ động cài đặt và sử dụng ứng dụng VNeID, thường xuyên kiểm tra thông tin để tham gia bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm. Qua đó góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật.

Cử tri có nhu cầu bỏ phiếu tại địa phương khác nơi thường trú hoặc tạm trú cần đáp ứng điều kiện đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Việc đăng ký chỉ được thực hiện trước ngày bầu cử theo thời hạn quy định, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc chốt danh sách cử tri.

Mỗi cử tri chỉ được đăng ký bỏ phiếu tại một địa điểm duy nhất, tránh trùng lặp, sai sót trong danh sách.