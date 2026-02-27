Công dân có thể đăng ký bỏ phiếu bầu cử ở nơi thường trú hoặc tạm trú trên VNeID 27/02/2026 14:29

(PLO)- Đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, cho biết trên VNeID, đơn vị đã thiết kế chức năng để công dân có thể chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc tạm trú, giúp thuận tiện cho việc bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

Sáng 27-2, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ủy ban bầu cử TP.HCM) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử trên địa bàn TP.HCM.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND TP có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường.

Đây là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Ảnh: THANH

Thuần thục nghiệp vụ để tổ chức thành công cuộc bầu cử

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh TP đang bước vào giai đoạn quan trọng, mang tính tăng tốc và then chốt. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của cuộc bầu cử.

Vì vậy, để bảo đảm chất lượng và tiến độ công tác bầu cử, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, điều này đòi hỏi sự tập trung cao, toàn bộ các lực lượng tham gia phải nắm vững, nắm chắc các quy định pháp luật, thuần thục nghiệp vụ, chủ động trong tổ chức thực hiện và triển khai nhiệm vụ đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tin tưởng với sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và các lực lượng tham gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại TP.HCM sẽ được tổ chức thành công và thật sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra trong bối cảnh TP đang bước vào giai đoạn quan trọng, mang tính tăng tốc và then chốt. Ảnh: THANH THÙY

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã hướng dẫn đầy đủ các bước chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử; quy trình trang trí khu vực bỏ phiếu; hướng dẫn tổ chức việc bỏ phiếu, kiểm phiếu, đồng thời triển khai cách thức tổng hợp, báo cáo số liệu trong và sau ngày bầu cử. Việc ứng dụng phần mềm hỗ trợ cũng được tập huấn kỹ lưỡng nhằm đảm bảo tính chính xác, kịp thời của số liệu báo cáo.

Đây là nội dung được đánh giá là mới, phức tạp và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, đơn vị. Đại biểu được hướng dẫn quy trình lập, rà soát, cập nhật và điều chỉnh danh sách cử tri, bảo đảm không để sót cử tri đủ điều kiện. Công tác in và cấp phát thẻ cử tri cũng được nêu rõ về yêu cầu, thời gian và trách nhiệm của từng bộ phận.

Hội nghị cũng cung cấp định hướng và phương pháp tăng cường truyền thông tại cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa cuộc bầu cử và quyền, nghĩa vụ công dân. Hoạt động tuyên truyền sẽ được đẩy mạnh từ nay đến thời điểm diễn ra bầu cử chính thức.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra ngày 15-3, sẽ trở thành ngày hội dân chủ của toàn dân. Đây là dịp để cử tri thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trực tiếp thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn những người đủ đức, đủ tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Công dân có quyền chọn nơi bỏ phiếu

Trong khuôn khổ buổi tập huấn, đại diện Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, đã thông tin, hướng dẫn việc triển khai phần mềm quản lý cử tri.

Công an TP.HCM lưu ý theo quy định hiện nay, công dân có quyền đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc nơi tạm trú. Do đó, trên VNeID, C06 đã thiết kế chức năng để công dân có thể chọn đăng ký bỏ phiếu ở nơi thường trú hoặc tạm trú để thuận tiện cho việc bỏ phiếu. Sau khi công dân đăng ký, các yêu cầu sẽ được đẩy vào phần mềm quản lý cử tri.

Đại diện Công an TP.HCM đã thông tin, hướng dẫn việc triển khai phần mềm quản lý cử tri. Ảnh: THANH THÙY

Công an TP.HCM lưu ý khi triển khai phần mềm, tất cả yêu cầu về thay đổi danh sách cử tri đều phải được phê duyệt hoặc xuất phát từ UBND cấp xã; Công an cấp xã chỉ thực hiện cập nhật trên phần mềm hoặc báo cáo UBND cấp xã khi nhận được yêu cầu.

Đồng thời, thường xuyên theo dõi biến động danh sách cử tri trên phần mềm của các khu vực bỏ phiếu (tại chức năng khu vực bỏ phiếu chưa in lại) để báo cáo UBND cấp xã niêm yết lại danh sách. Thường xuyên kiểm tra, báo cáo UBND cấp xã để phê duyệt các yêu cầu đăng ký bỏ phiếu tại địa bàn của công dân (đăng ký qua VNeID). Các danh sách đặc biệt liên quan đến lực lượng vũ trang chỉ có tài khoản Trưởng/Phó Công an xã có quyền thực hiện.