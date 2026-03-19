Việt Nam bác bỏ báo cáo thiếu khách quan của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ 19/03/2026 17:14

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ đưa ra những đánh giá không khách quan, không chính xác.

Chiều 19-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ (USCIRF) đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Việt Nam kiên quyết bác bỏ những đánh giá nêu trong báo cáo thường niên năm 2026 của Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Mỹ. Đây là những đánh giá không khách quan, không chính xác và dựa trên những dẫn chứng có dụng ý xấu nhắm vào Việt Nam.

Việt Nam khẳng định chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền con người. Trong đó, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được thể hiện rõ trong Hiến pháp năm 2013, trong hệ thống pháp luật và được tôn trọng trên thực tế.

Công dân Việt Nam không ai bị phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng. Hoạt động của các tổ chức tôn giáo được bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng trao đổi với phía Mỹ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau. Điều này phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước", Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.