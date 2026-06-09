TP.HCM: Lãnh đạo phường Linh Xuân thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy 09/06/2026 15:51

(PLO)- Lãnh đạo phường Linh Xuân đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình có người thân tử vong trong vụ cháy nhà xảy ra tại khu phố 34 vào trưa 9-6.

Chiều 9-6, lãnh đạo phường Linh Xuân, TP.HCM, đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình bà PTĐH (76 tuổi) là nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra trên địa bàn khu phố 34.

Đoàn công tác có ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Lê Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương.

Lãnh đạo phường Linh Xuân thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong trong vụ cháy xảy ra tại khu phố 34. Ảnh: PHẠM HẢI

Tại đây, ông Phạm Đức Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân, đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân, động viên thân nhân sớm vượt qua đau thương, ổn định cuộc sống.

Tại buổi thăm hỏi, ông Sơn ghi nhận sự vào cuộc kịp thời của lực lượng chức năng và người dân địa phương trong công tác chữa cháy, hạn chế thiệt hại về tài sản và không để đám cháy lan rộng sang các khu vực lân cận.

Ông Phạm Đức Sơn (áo sơ mi sọc trắng), Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Linh Xuân, chia sẻ, động viên với gia đình có người thân tử vong do cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo phường cũng chỉ đạo Công an phường Linh Xuân tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Dịp này, các ban, ngành, đoàn thể phường cũng quan tâm, hỗ trợ gia đình nạn nhân, góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo phường Linh Xuân nghe lực lượng chức năng báo cáo diễn biến vụ cháy. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, như PLO đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn nhà rộng khoảng 32 m² nằm trong hẻm số 9, khu phố 34, phường Linh Xuân nên hô hoán và cùng nhau tham gia chữa cháy.

Nhiều người sử dụng vòi nước, bình chữa cháy mini để dập lửa. Đám cháy nhanh chóng được khống chế, không để lan sang các căn nhà lân cận.

Một người dân tham gia chữa cháy cho biết khi nghe tiếng tri hô của hàng xóm đã chạy đến hiện trường. Phát hiện khói bốc ra từ căn nhà, ông cùng nhiều người khác phá kính cửa để tiếp cận bên trong, đồng thời dùng nước dập lửa.

Hiện trường vụ cháy khiến cụ bà 76 tuổi tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI

“Lúc đó khói bốc lên khá nhiều. Tôi đập kính cửa rồi xịt nước vào trong, thấy một chiếc ghế đang cháy nên cùng mọi người khống chế đám cháy và gọi báo công an phường” - người dân kể lại.

Tuy nhiên, khi kiểm tra bên trong căn nhà, lực lượng chức năng và người dân phát hiện bà H đã tử vong.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phường Linh Xuân khiến một người tử vong. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo người dân địa phương, bà H sống cùng cháu gái. Sáng cùng ngày, người cháu đi làm, bà H ở nhà một mình.

Hiện, nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.