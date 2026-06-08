Cháy nhà trong hẻm sâu ở TP.HCM 08/06/2026 21:47

(PLO)- Một căn nhà nằm sâu trong hẻm trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TP.HCM bất ngờ bốc cháy do nghi chập điện.

Chiều 8-6, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 7, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại một căn nhà trong hẻm sâu trên đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng.

VIDEO: Cháy nhà trong hẻm sâu ở TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 nhận tin báo cháy tại căn nhà không số trong hẻm 362 đường Lê Văn Lương.

Căn nhà xảy ra cháy có kết cấu một trệt, một lầu, diện tích sàn tầng 1 khoảng 18 m², nằm ở cuối hẻm nhỏ, sâu trong khu dân cư.

Chị NTTH, chủ nhà, cho biết là người đầu tiên phát hiện sự cố. Theo chị H, ổ cắm điện trong phòng ngủ ở tầng 1 bất ngờ chập điện rồi phát lửa. Chỉ trong thời gian ngắn, khói và lửa đã nhanh chóng bao trùm khu vực xảy ra cháy.

“Lúc đó tôi rất hoảng loạn, chỉ kịp hô hoán báo cháy rồi cùng người thân chạy ra ngoài cầu cứu hàng xóm”, chị H kể lại.

Cảnh sát PCCC và CNCH đeo mặt nạ chống độc tiếp cận đám cháy. Ảnh: PC07

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xung quanh mang bình chữa cháy xách tay đến hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra trong không gian kín, nhiệt độ tăng cao, khói và khí độc dày đặc nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Người dân sau đó đã gọi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hỗ trợ.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 7 đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dưới sự chỉ huy của Trung tá Nguyễn Lê Hoàng Minh, Phó Đội trưởng.

Nhiều mũi trinh sát tiếp cận đám cháy. Ảnh: CA

Mặc dù hiện trường nằm sâu trong hẻm nhỏ, đường tiếp cận chật hẹp, gây khó khăn cho việc triển khai lực lượng và phương tiện, các cán bộ, chiến sĩ vẫn nhanh chóng tiếp cận đám cháy.

Qua trinh sát, chỉ huy chữa cháy nhận định ngọn lửa đang bùng phát tại tầng 1 và có nguy cơ lan sang các khu vực khác của căn nhà cũng như các hộ dân liền kề. Lực lượng chức năng lập tức triển khai hai lăng B phun nước trực tiếp vào đám cháy, đồng thời tổ chức ngăn cháy lan và kiểm tra các khu vực xung quanh.

Căn nhà trong hẻm sâu bị thiêu rụi nhiều tài sản. Ảnh: CA

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm cháy khoảng 6 m² trong tổng diện tích 18 m² sàn tầng 1. Một máy lạnh cũ cùng nhiều quần áo và vật dụng sinh hoạt bị thiêu rụi.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Tân Hưng tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, thay thế kịp thời các ổ cắm, dây dẫn điện đã cũ hoặc có dấu hiệu hư hỏng; không sử dụng nhiều thiết bị công suất lớn trên cùng một ổ cắm và nên trang bị bình chữa cháy xách tay để xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.