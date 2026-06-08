Xe ben chở nhựa đường lao khỏi cầu vượt Trạm 2, húc gãy hộ lan rồi lật nhào 08/06/2026 10:43

(PLO)- Khi đang ôm cua rẽ phải trên cầu vượt Trạm 2, TP.HCM, chiếc xe ben chở nhựa đường bất ngờ tông gãy nhiều mét hộ lan rồi lao khỏi cầu vượt, lật xuống phía dưới.

Sáng 8-6, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú khẩn trương xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ben lao khỏi cầu vượt Trạm 2 rồi lật nhào.

Xe ben chở nhựa đường lao khỏi cầu vượt Trạm 2 rồi lật nhào xuống phía dưới sau khi tông gãy nhiều mét hộ lan sắt. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, xe ben biển số 51D-932… chở nhựa đường lưu thông trên đường Đỗ Mười theo hướng từ Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM đi Suối Tiên.

Khi đến khu vực cầu vượt Trạm 2, thuộc phường Tăng Nhơn Phú, tài xế điều khiển phương tiện ôm cua rẽ phải. Trong lúc di chuyển, chiếc xe bất ngờ tông gãy nhiều mét hộ lan bằng sắt rồi lao khỏi cầu vượt, lật xuống khu vực phía dưới.

Vụ tai nạn khiến nhiều mét hộ lan trên cầu vượt Trạm 2 bị hư hỏng nặng, nhựa đường đổ tràn ra hiện trường. Ảnh: XUÂN MINH

Vụ tai nạn khiến tài xế bị xây xát nhẹ và tự thoát ra ngoài. May mắn sự cố không gây thương vong về người.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe ben lật nghiêng dưới chân cầu vượt, cách mặt đường khoảng 2 mét. Lượng nhựa đường trên xe đổ tràn ra khu vực xung quanh. Nhiều mét hộ lan bằng sắt trên cầu vượt bị hư hỏng nặng.

Chiếc xe ben lật nghiêng dưới chân cầu vượt, cách mặt đường khoảng 2 mét, tài xế may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Ảnh: XUÂN MINH

Ngay sau khi nhận tin báo, CSGT cùng công an địa phương có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý sự cố.

Theo một số người dân sống gần khu vực, thời gian qua cầu vượt Trạm 2 thường xuyên xảy ra các vụ lật xe container, xe ben và xe tải nặng. Nhiều trường hợp được cho là liên quan đến việc tài xế không làm chủ tốc độ khi ôm cua lên, xuống cầu vượt.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.