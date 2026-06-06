Mâu thuẫn sau tụ tập nhậu dưới lòng đường, 6 người bị bắt 06/06/2026 20:01

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 6 bị can để điều tra các hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Long Hải.

Ngày 6-6, Công an xã Long Hải, TP.HCM cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 6 bị can liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tại một dãy nhà trọ trên địa bàn, xuất phát từ mâu thuẫn khi tụ tập ăn nhậu lấn chiếm lòng đường.

Theo điều tra, tối 30-10-2025, tại một dãy nhà trọ ở ấp Phước Lâm, xã Long Hải, xảy ra vụ đánh nhau gây mất an ninh trật tự địa phương.

Tụ tập nhậu dưới lòng đường, 6 người bị bắt sau vụ hỗn chiến ở TP.HCM. Ảnh: CA

Nguyên nhân xuất phát từ việc ba người gồm Nhân (30 tuổi), Giang (40 tuổi) và Quý (40 tuổi) tổ chức ăn nhậu dưới lòng đường trước khu nhà trọ nơi sinh sống. Nhóm này bày bàn ghế chiếm dụng phần đường giao thông, gây cản trở việc đi lại của người dân.

Quá trình ăn nhậu, nhóm trên còn chặn xe bán tải do ông ĐVT (45 tuổi, ngụ xã Long Hải) điều khiển, không cho lưu thông qua khu vực.

Sau đó, Quốc (40 tuổi, em ruột ông T) cùng Hậu (31 tuổi) và Sơn (24 tuổi) đến khu vực dãy trọ. Tại đây, hai nhóm xảy ra cự cãi, chửi bới, thách thức nhau rồi dẫn đến xô xát.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng hung khí tấn công nhau, làm một người bị thương và gây mất an ninh trật tự công cộng tại địa phương.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can Sơn về tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng khởi tố Quốc, Hậu, Nhân, Giang và Quý về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện công an đã bắt tạm giam ba bị can gồm Sơn, Hậu và Quốc để phục vụ công tác điều tra.

Từ vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân không tụ tập ăn nhậu trên lòng đường, vỉa hè; không lấn chiếm hành lang giao thông để kinh doanh, buôn bán hoặc tập kết vật dụng gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.