TP.HCM: Xã Tân Vĩnh Lộc ra quân xóa bỏ tội phạm, tệ nạn ma túy 06/06/2026 12:47

(PLO)- Xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM tổ chức lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, đồng thời triển khai các giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy đến năm 2030.

Sáng 6-6, UBND xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM tổ chức lễ ra quân hưởng ứng thực hiện Nghị quyết số 02 của Thành ủy TP.HCM và Nghị quyết số 08 của Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, quyết tâm xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030; đồng thời hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Lãnh đạo xã Tân Vĩnh Lộc cùng các lực lượng tham dự lễ ra quân hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và phát động thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy vào năm 2030. Ảnh: PHẠM HẢI

Xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Công an xã, các ban ngành, đoàn thể, lực lượng quân sự, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đại diện các trường học, chủ nhà trọ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 26 xã, cho biết việc xây dựng xã không ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 26 xã phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ông Nhân, tháng 6 hằng năm được chọn là tháng hành động phòng, chống ma túy, trong đó ngày 26-6 là Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy. Đây là dịp để các cấp, các ngành và người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc không ma túy là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân trên địa bàn. Trong đó, lực lượng công an giữ vai trò nòng cốt, nhưng muốn đạt được mục tiêu đề ra cần có sự chung tay, đồng lòng của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân, ông Nhân nhấn mạnh.

Đại diện các ban ngành, đoàn thể, trường học, chủ nhà trọ và người dân tham dự lễ phát động, thể hiện quyết tâm cùng địa phương đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Ảnh: PHẠM HẢI

Lãnh đạo xã cũng kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân thực hiện phương châm mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi hộ gia đình là một pháo đài và mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống ma túy, qua đó tạo thành thế trận toàn dân vững chắc trong đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Tại buổi lễ, đại diện chủ nhà trọ và người tái hòa nhập cộng đồng đã phát biểu hưởng ứng, bày tỏ quyết tâm đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh tại khu dân cư.

Tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa từ cơ sở

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Hồng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc, khẳng định lực lượng công an sẽ phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống ma túy; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Thượng tá Vũ Hồng Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Trưởng Công an xã Tân Vĩnh Lộc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo Thượng tá Dũng, Công an xã sẽ tăng cường quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

"Chúng tôi sẽ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy xã thành những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả; quyết tâm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã Tân Vĩnh Lộc không ma túy vào năm 2030", Thượng tá Dũng cho biết.

Công an xã tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống ma túy. Ảnh: PHẠM HẢI

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng đã tổ chức diễu hành tuyên truyền trên nhiều tuyến đường chính của địa phương như Trần Văn Giàu, Vĩnh Lộc, Lại Hùng Cường, Võ Văn Vân... nhằm lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến đông đảo người dân.

Song song đó, một đoàn công tác đã đến các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú trên địa bàn các ấp để tuyên truyền pháp luật, vận động người dân, chủ nhà trọ, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết chấp hành các quy định về phòng, chống ma túy; phối hợp phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm nếu có.

Công an xã, quân sự, an ninh cơ sở và các đoàn thể chuẩn bị tham gia đoàn diễu hành tuyên truyền phòng, chống ma túy trên các tuyến đường chính của địa phương. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo kế hoạch của UBND xã Tân Vĩnh Lộc, thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như tăng cường tuyên truyền tại trường học, khu dân cư, cơ sở lưu trú; đẩy mạnh quản lý địa bàn, quản lý người nghiện và người sau cai nghiện; thường xuyên kiểm tra hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý các tụ điểm, đối tượng liên quan đến ma túy.

Các tổ công tác đến khu nhà trọ trên địa bàn xã để tuyên truyền, vận động chủ cơ sở ký cam kết không để phát sinh tội phạm và tệ nạn ma túy. Ảnh: PHẠM HẢI

Địa phương cũng đặt mục tiêu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, lực lượng cơ sở và người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn.