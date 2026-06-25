Bắt tạm giam hai người giả danh công an, chiếm đoạt 3 tỉ đồng 25/06/2026 19:20

Ngày 25-6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Yến (45 tuổi, ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) và Trần Thanh Chí (56 tuổi, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Yến làm nghề mua bán bất động sản và mua bán heo. Từ tháng 2-2025, Yến bắt đầu xây dựng hình ảnh bản thân là cán bộ thuộc “Cục nghiệp vụ Bộ Công an”.

Nguyễn Thị Yến bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Khi quen biết và có quan hệ tình cảm với ông L. tại phường Ninh Thạnh, tỉnh Tây Ninh, Yến thường xuyên mang quân phục Công an nhân dân đến nhà ông này, đồng thời tạo dựng hình ảnh được lãnh đạo Bộ Công an tặng hoa chúc mừng nhân dịp 8-3. Yến còn nhiều lần khoe có mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao trong ngành công an.

Để tăng độ tin cậy, Yến sử dụng một tài khoản Zalo ảo, tự xưng là lãnh đạo Bộ Công an, nhắn tin cho ông L. và tiết lộ rằng Yến có “thân phận đặc biệt”, đang thực hiện công việc mang tính bí mật. Những thông tin này khiến ông L. tin tưởng và giữ kín mọi hoạt động mà Yến tự giới thiệu là “nhiệm vụ đặc biệt”.

Dựa vào vỏ bọc đã tạo dựng, Yến thường xuyên lấy lý do đi thực hiện nhiệm vụ bí mật để mượn tiền làm kinh phí.

Nguyễn Thanh Chí bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Đến tháng 5-2025, Yến quen biết Trần Thanh Chí, người kinh doanh dịch vụ cho thuê xe du lịch. Mặc dù không phải cán bộ công an, Chí cũng bắt đầu giới thiệu với nhiều người rằng mình đang công tác tại “Cục nghiệp vụ Bộ Công an”, tương tự như cách Yến đã thực hiện trước đó.

Đầu tháng 10-2025, một người đang gặp khó khăn về tài chính và nợ nần đã tìm đến Yến nhờ giúp thương lượng với các chủ nợ để được giãn nợ và xóa nợ. Yến đồng ý và đưa ra mức thù lao lên tới 3 tỉ đồng nếu việc thương lượng thành công.

Thấy số tiền lớn, Yến đã nhận lời rồi rủ Chí cùng tham gia thực hiện. Sau đó, nạn nhân chuyển đủ 3 tỉ đồng cho Yến. Tuy nhiên, sau thời gian dài không thấy kết quả như cam kết, mỗi khi bị hỏi, Yến tiếp tục tạo dựng các tình huống giả như đang làm nhiệm vụ, tham gia trực đại hội để trì hoãn.

Nghi ngờ bị lừa đảo, nạn nhân đã trình báo cơ quan công an vào đầu tháng 6-2026.

Cơ quan điều tra xác định trong số 3 tỉ đồng chiếm đoạt được, Yến đã chuyển cho Chí 280 triệu đồng, phần còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.