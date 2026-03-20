Phi vụ giả danh công an chiếm đoạt hơn 2 triệu USD: Các bị cáo lãnh án 20/03/2026 18:48

(PLO)- Ngày 20-3, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án vụ dàn dựng kịch bản giả danh công an để chiếm đoạt hơn 2,2 triệu USD, đồng thời hé lộ vai trò nội gián của con trai nạn nhân; vụ việc đang gây xôn xao dư luận bởi thủ đoạn tinh vi và số tiền đặc biệt lớn.

Theo cáo trạng, Phạm Lý Phương sống cùng mẹ ruột là bà Lý Thị Hoa tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Biết mẹ mình thường nhận và cất giữ tiền USD tại nhà, Phương nảy sinh ý định chiếm đoạt khi hay tin bà Hoa sắp nhận số tiền 2.281.700 USD từ bà P.T.M.L (TP.HCM).

Để thực hiện ý đồ, Phương liên hệ với Đào Xuân Lộc bàn bạc kế hoạch cướp. Lộc sau đó rủ thêm Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Anh Duy tham gia. Từ ngày 23-2 đến 10-3-2025, cả nhóm nhiều lần gặp nhau tại xã Bến Cầu để thống nhất phương án hành động.

Theo phân công, Phương có vai trò nội gián, cung cấp thông tin về thời điểm nhận tiền và vị trí cất giữ. Lộc, Tuấn Anh và Duy sẽ giả danh công an đến kiểm tra, uy hiếp nhằm chiếm đoạt tài sản, sau đó tập kết tiền để chia nhau.