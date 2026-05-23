Khởi tố hai vợ chồng bán hàng giả nhãn hiệu Gucci, Rolex, thu lợi hơn 4,5 tỉ đồng 23/05/2026 16:41

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can gồm Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp theo Điều 226 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát.

Quá trình điều tra xác định từ đầu năm 2021 đến tháng 5-2026, Ôn Chí Phát cùng Nguyễn Thanh My đã tổ chức nhập hàng giả mạo nhãn hiệu thông qua các đầu mối trên mạng xã hội. Sau đó, các bị can bán trực tiếp tại cửa hàng và bán online qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính.