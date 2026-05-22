Khởi tố chủ tài khoản 'thanhstore' chuyên bán giày, dép giả thương hiệu 22/05/2026 20:27

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố Lưu Phát Thuận, người sở hữu tài khoản "thanhstore" chuyên bán giày dép giả các thương hiệu như: Nike, Adidas, Converse giả trên các sàn thương mại điện tử.

Ngày 22-5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế - PC03) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (35 tuổi, ngụ TP.HCM) về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp.

Công an khởi tố Thuận để điều tra về hành vi xâm phạm sở hữu công nghiệp. Ảnh: CA

Đây là kết quả nằm trong đợt thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo xuyên suốt, quyết liệt của Giám đốc Công an TP.HCM.

Trước đó, ngày 14-5, Phòng PC03 chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 và Công an phường Long Trường kiểm tra trụ sở Công ty TNHH Thale Group tại địa chỉ số 42, đường Đ7, khu nhà ở thấp tầng.

Công an phát hiện số lượng lớn tang vật. Ảnh: CA

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng đặc biệt lớn gồm hàng ngàn đôi giày, dép, vớ giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và Liên minh châu Âu... Toàn bộ số hàng này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công ty này do Lưu Phát Thuận làm đại diện pháp luật.

Những hàng hóa này được xác định là giả nhãn hiệu. Ảnh: CA

Kết quả điều tra xác định, từ khoảng tháng 6-2023 đến khi bị phát hiện, Thuận kinh doanh các mặt hàng giày dép giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Converse… thông qua mạng xã hội và sàn thương mại điện tử nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện, Thuận lập các tài khoản Shopee, Facebook, Instagram, Tiktok cùng tên "thanhstore" để quảng cáo, mua bán. Nguồn hàng được Thuận mua trôi nổi trên mạng, sau đó bán lẻ lại cho khách hàng qua sàn Shopee.

Thuận được xác định đã lập các trang trên ứng dụng mạng xã hội để bán hàng. Ảnh: CA

Cơ quan CSĐT xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 6-2023 đến ngày 30-4-2026, Lưu Phát Thuận đã thu lợi bất chính số tiền hơn 3,5 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.