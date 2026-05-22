Thượng úy CSGT Đồng Nai kịp thời đưa cựu chiến binh gặp nạn đi cấp cứu 22/05/2026 21:06

(PLO)- Trên đường đi làm nhiệm vụ, Thượng úy Lê Quý Đạt, cán bộ Trạm CSGT Đồng Phú, đã kịp thời dùng xe đặc chủng đưa cựu chiến binh gặp nạn đi cấp cứu.

Ngày 22-5, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai vừa nhận được thư cảm ơn của ông Nông Văn Canh sau khi được cán bộ Trạm CSGT Đồng Phú kịp thời hỗ trợ đưa đi cấp cứu trong tình huống nguy cấp.

Thượng úy Lê Quý Đạt, cán bộ Trạm CSGT Đồng Phú động viên thăm hỏi cựu chiến binh Nông Văn Canh. Ảnh: CA



Theo nội dung thư, khoảng 6 giờ ngày 19-5, ông Nông Văn Canh (64 tuổi, TP Đồng Nai, thành viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam), điều khiển xe mô tô biển số 93M1-076… lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, phường Bình Phước thì xảy ra va chạm với một người đi xe đạp.

Vụ va chạm khiến ông Canh ngã xuống đường, bất tỉnh tại chỗ. Trong lúc người dân hỗ trợ sơ cứu ban đầu, Thượng úy Lê Quý Đạt, cán bộ Trạm CSGT Đồng Phú, trên đường đến đơn vị làm nhiệm vụ đã nhanh chóng dừng xe hỗ trợ.

Thượng úy Đạt cùng người dân đưa nạn nhân lên ô tô đặc chủng của CSGT, khẩn trương đưa đến Bệnh viện Quân dân y 16 cấp cứu.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, ông Canh đã qua cơn nguy hiểm, hiện sức khỏe dần ổn định.

Trong thư cảm ơn gửi lực lượng công an, ông Canh bày tỏ xúc động trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ CSGT trong lúc người dân gặp nạn.

“Việc làm của đồng chí Lê Quý Đạt đã thể hiện tinh thần nhân văn của con người Việt Nam, đặc biệt là phẩm chất cao quý của người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời đại mới, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, ông Canh viết.

Ông Canh cũng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc Công an TP Đồng Nai, lãnh đạo Phòng CSGT cùng cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT Đồng Phú đã hỗ trợ, giúp đỡ ông trong lúc nguy khó.

Hành động kịp thời cứu giúp người bị nạn của Thượng úy Lê Quý Đạt góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT không chỉ làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ người dân.