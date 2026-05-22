Công an tỉnh Gia Lai điều động, bổ nhiệm 9 trưởng phòng nghiệp vụ 22/05/2026 15:14

Ngày 22-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Đồng thời, Bộ trưởng quyết định thăng cấp bậc hàm từ Thượng tá lên Đại tá đối với ông Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Gia Lai.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định bổ nhiệm chức danh Điều tra viên cao cấp, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đối với Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: CA

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cũng công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với chín trưởng phòng nghiệp vụ.

Theo đó, Thượng tá Lương Thị Thu Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông được điều động giữ chức Giám thị Trại tạm giam số 1. Đại tá Ninh Thị Minh Hoa, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được điều động giữ chức Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông.

Thượng tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng phòng An ninh điều tra được điều động giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ. Đại tá Nguyễn Trung Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu giữ chức Trưởng phòng An ninh điều tra.

Thượng tá Nguyễn Trung Hiển, Chánh Thanh tra Công an tỉnh được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự được điều động giữ chức Chánh Thanh tra Công an tỉnh. Đại tá Ngô Gia Cường, Giám thị Trại tạm giam số 1 được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với chín trưởng phòng nghiệp vụ. Ảnh: CA

Đồng thời, Đại tá Dương Đức Việt, Trưởng Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp được điều động giữ chức Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Đại tá Đinh Quang Hào, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ được điều động giữ chức Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.