Ông Bùi Danh Đại làm Chánh án TAND tỉnh Gia Lai 14/05/2026 14:03

(PLO)- Chánh án TAND Tối cao có quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai.

Ngày 14-5, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai

Tại buổi lễ, đại diện TAND Tối cao đã công bố quyết định của Chánh án TAND Tối cao về việc điều động, bổ nhiệm ông Bùi Danh Đại, Phó Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TAND Tối cao chúc mừng ông Bùi Danh Đại được Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND Tối cao tin tưởng giao trọng trách mới.

Phó Chánh án TAND Tối cao đề nghị ông Bùi Danh Đại nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, phát huy kinh nghiệm, sở trường, cùng tập thể TAND tỉnh Gia Lai nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Bùi Danh Đại, tân Chánh án TAND tỉnh Gia Lai.

Ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (áo trắng) tặng hoa chúc mừng ông Bùi Danh Đại, Chánh án TAND tỉnh Gia Lai (bên phải) và nguyên Chánh án TAND tỉnh Gia Lai Đặng Quốc Lộc (mới được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND TP Huế)

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Bùi Danh Đại bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo TAND Tối cao đã tin tưởng giao trọng trách mới.