Ông Thái Rết làm Chánh án TAND tỉnh An Giang 29/04/2026 15:38

(PLO)- Ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh An Giang.

Ngày 29-4, tại tỉnh An Giang, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố Quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Chánh án TAND Tối cao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Thái Rết (51 tuổi), Chánh án TAND tỉnh Cà Mau giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh An Giang; thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-5-2026.

Ông Nguyễn Biên Thùy (bìa phải), Phó Chánh án TAND Tối cao trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Thái Rết giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh An Giang. Ảnh: KT

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chánh án TAND tỉnh An Giang bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo TAND Tối cao và lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Cà Mau.

Ông Thái Rết khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững bản lĩnh chính trị. Cạnh đó, ông cũng cam kết sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, đóng góp tích cực vào thành tích chung của ngành Tòa án và tỉnh An Giang.

Trước đó, chiều 28-4, tại tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND Tối cao đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Võ Kế Nghiệp (57 tuổi), Chánh án TAND tỉnh An Giang giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, thời hạn 5 năm kể từ ngày 1-5.