TP Cần Thơ có tân Viện trưởng VKSND 07/04/2026 17:43

Chiều 7-4, tại TP Cần Thơ, VKSND Tối cao tổ chức Lễ công bố, trao quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ.

Lãnh đạo VKSND Tối cao và lãnh đạo TP Cần Thơ trao quyết định, tặng hoa cho tân Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ Phạm Xuân Minh. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, Viện trưởng VKSND Tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phạm Xuân Minh, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp, giữ chức vụ Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 10-4-2026.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao, cho biết việc bổ nhiệm đợt này trước hết từ chủ trương không bố trí viện trưởng, người đứng đầu là người địa phương.

Ông Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND Tối cao phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Thái cho biết sau giai đoạn sáp nhập các địa phương, ông Nguyễn Thanh Liêm đang điều hành tốt VKSND TP Cần Thơ nhưng do yêu cầu thực hiện chủ trương chung, lãnh đạo VKSND Tối cao quyết định điều động ông Liêm về VKSND tỉnh Cà Mau.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo trong thời gian vừa qua của Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Liêm. Do yêu cầu công tác, ông Liêm qua Cà Mau để bảo đảm Viện trưởng không phải người địa phương.

Cũng theo ông Nguyễn Đức Thái, tân Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ "là cán bộ được đào tạo cơ bản, trải qua nhiều vị trí công tác ở cơ sở, được bổ nhiệm phó phòng, trưởng phòng rồi về viện trưởng cấp huyện, sau đó được điều động về VKSND Cấp cao giữ chức vụ Chánh văn phòng, vừa rồi đưa về Phó Viện trưởng của tỉnh Đồng Tháp”.

“Việc lựa chọn ở đây là đánh giá cả một quá trình, không đơn thuần chỉ là chọn người không phải người địa phương, trong đó có sự quan tâm ưu tiên đối với thế hệ cán bộ trẻ. Đồng chí Minh là 1 trong 5 đồng chí cán bộ trẻ (thế hệ 8X) đợt này được chọn đưa về viện trưởng các tỉnh, thành phố…” – ông Nguyễn Đức Thái cho hay.

Phó Viện trưởng VKSND Tối cao đề nghị ông Phạm Xuân Minh cần tập trung nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc của đơn vị, địa phương; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ. Trong đó, ông lưu ý 3 vấn đề là không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; nhiệm vụ thí điểm thực hiện tố tụng dân sự công ích; làm tốt công tác chuyển đổi số. Đồng thời, giữ gìn đoàn kết nội bộ, siết chặt kỷ luật kỷ cương và chăm lo cho đội ngũ cán bộ.