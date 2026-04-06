Cần Thơ: Doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo nguồn cung hàng đến tháng 6-2026 06/04/2026 17:19

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị các đại lý, cửa hàng phân phối không găm giữ, không đầu cơ, đảm bảo việc cung ứng kịp thời.

Chiều 6-4, UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc về tình hình cung ứng xăng dầu và đề xuất giải pháp.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Vương Quốc Nam chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp xăng dầu chiều 6-4. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, đại diện 5 thương nhân đầu mối xăng dầu thông tin sơ bộ về tình hình dự trữ xăng dầu đảm bảo đến tháng 6-2026; hỗ trợ giá dầu cho người nông dân do giá dầu tăng quá cao; chiết khấu quá thấp không đảm bảo duy trì hoạt động; kiến nghị cho xe chở xăng dầu lưu thông một số tuyến đường, nút giao thông trong giờ cao điểm…

Đại diện Sở Xây dựng cho biết, trong lĩnh vực vận tải, một số tuyến vẫn hoạt động bình thường, một số doanh nghiệp lớn, tập đoàn thì không tăng giá vé, một số doanh nghiệp nhỏ lẻ do chi phí bỏ ra lớn nên vẫn có tình trạng tăng giá vé từ 11-20%.

Kết luận cuộc họp, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà phân phối, đại lý bán lẻ đều có sự chia sẻ khó khăn, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP thời gian qua.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch TP đề nghị các doanh nghiệp cung ứng, đầu mối, có kế hoạch chủ động đảm bảo dự trữ xăng dầu phù hợp, không xảy ra đứt quãng trong việc cung cấp cho nơi bán lẻ.

Qua kiểm tra của Sở Công thương vừa qua có tình trạng găm hàng, bán nhỏ giọt, xuất hiện vài ba nơi. Vì vậy, đề nghị các đại lý, cửa hàng phân phối đảm bảo cung hàng kịp thời, không găm giữ, không đầu cơ, đảm bảo việc cung ứng kịp thời; chia sẻ hoa hồng thấp.

Lãnh đạo TP cũng đề nghị Sở Công thương chủ trì theo dõi nguồn cung và nhu cầu thị trường để tham mưu giải pháp cho UBND TP, phối hợp các đơn vị đầu mối để đảm bảo cung ứng mặt hàng xăng dầu và tăng cường kiểm tra xử lý sai phạm…

Doanh nghiệp đầu mối phối hợp Sở Xây dựng, do yêu cầu cấp thiết phải vận chuyển xăng dầu vào giờ cao điểm thì đề xuất cấp một số xe ưu tiên với mức tải trọng vừa phải, đảm bảo lưu thông vào giờ cao điểm.