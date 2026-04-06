Cần Thơ: Doanh nghiệp xăng dầu đảm bảo nguồn cung hàng đến tháng 6-2026

Chiều 6-4, UBND TP Cần Thơ cùng các sở, ngành làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc về tình hình cung ứng xăng dầu và đề xuất giải pháp.
Tại cuộc họp, đại diện 5 thương nhân đầu mối xăng dầu thông tin sơ bộ về tình hình dự trữ xăng dầu đảm bảo đến tháng 6-2026; hỗ trợ giá dầu cho người nông dân do giá dầu tăng quá cao; chiết khấu quá thấp không đảm bảo duy trì hoạt động; kiến nghị cho xe chở xăng dầu lưu thông một số tuyến đường, nút giao thông trong giờ cao điểm…
Đại diện Sở Xây dựng cho biết, trong lĩnh vực vận tải, một số tuyến vẫn hoạt động bình thường, một số doanh nghiệp lớn, tập đoàn thì không tăng giá vé, một số doanh nghiệp nhỏ lẻ do chi phí bỏ ra lớn nên vẫn có tình trạng tăng giá vé từ 11-20%.
Kết luận cuộc họp, ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà phân phối, đại lý bán lẻ đều có sự chia sẻ khó khăn, đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn TP thời gian qua.
Thời gian tới, Phó Chủ tịch TP đề nghị các doanh nghiệp cung ứng, đầu mối, có kế hoạch chủ động đảm bảo dự trữ xăng dầu phù hợp, không xảy ra đứt quãng trong việc cung cấp cho nơi bán lẻ.
Qua kiểm tra của Sở Công thương vừa qua có tình trạng găm hàng, bán nhỏ giọt, xuất hiện vài ba nơi. Vì vậy, đề nghị các đại lý, cửa hàng phân phối đảm bảo cung hàng kịp thời, không găm giữ, không đầu cơ, đảm bảo việc cung ứng kịp thời; chia sẻ hoa hồng thấp.
Lãnh đạo TP cũng đề nghị Sở Công thương chủ trì theo dõi nguồn cung và nhu cầu thị trường để tham mưu giải pháp cho UBND TP, phối hợp các đơn vị đầu mối để đảm bảo cung ứng mặt hàng xăng dầu và tăng cường kiểm tra xử lý sai phạm…
Doanh nghiệp đầu mối phối hợp Sở Xây dựng, do yêu cầu cấp thiết phải vận chuyển xăng dầu vào giờ cao điểm thì đề xuất cấp một số xe ưu tiên với mức tải trọng vừa phải, đảm bảo lưu thông vào giờ cao điểm.
Báo cáo của Sở Công thương cho biết, theo quy hoạch và hiện trạng trên địa bàn TP (sau sáp nhập) có 6 kho đầu mối xăng dầu đang hoạt động, tổng sức chứa 371.140 m3; 11 kho trung chuyển xăng dầu dưới 5.000 m3/kho, với tổng sức chứa 15.949 m3, 5 thương nhân đầu mối; 20 thương nhân phân phối xăng dầu và 950 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, tổng sản lượng tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn TP 2.850 m3/ngày (tương đương 3m3/cửa hàng/ngày).
Lũy kế kết quả kiểm tra, xử lý từ ngày 15-12-2025 đến ngày 5-4-2026, kiểm tra 8 vụ, trong đó có 3 vụ vi phạm (đã xử lý 2 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 65,4 triệu đồng; 1 vụ đang xử lý).
Hành vi vi phạm gồm giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng; Bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ trong thời gian Nhà nước thực hiện bình ổn giá; Thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối; Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định.