Cần Thơ ban hành quy định mới về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư 06/04/2026 09:49

(PLO)- Cần Thơ vừa ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất như hỗ trợ tiền tạm cư, hỗ trợ tiền thuê nhà ở, hỗ trợ ổn định đời sống…

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP.

Dự án nâng cấp, mở rộng 7km còn lại của Quốc lộ 91 đoạn qua trung tâm TP Cần Thơ đang được gấp rút giải phóng mặt bằng. Ảnh: NHẪN NAM

Quy định gồm 26 điều, trong đó nội dung quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất gồm 22 điều, từ Điều 3 đến Điều 24.

Trong đó, đáng chú ý như, TP Cần Thơ sẽ bố trí tạm cư bằng hình thức hỗ trợ tiền; mức hỗ trợ từ 3 triệu -12 triệu/hộ/tháng. Thời gian hỗ trợ tiền được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi nhận bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư trên thực địa (trường hợp nhận đất ở thì được hỗ trợ thêm 6 tháng để tự xây nhà ở, trường hợp nhận nhà ở tái định cư thì không được hỗ trợ thêm để tự xây dựng nhà ở như trường hợp nhận đất ở).

Hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người có đất ở thu hồi để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, được bồi thường bằng đất ở, nhà ở tại chỗ, mức hỗ trợ tiền thuê nhà ở từ 3 triệu -12 triệu/hộ/tháng. Thời gian hỗ trợ thuê nhà ở được tính từ ngày bàn giao mặt bằng đến khi nhận bàn giao đất ở hoặc nhà ở tái định cư trên thực địa (trường hợp nhận đất ở thì được hỗ trợ thêm 6 tháng để tự xây nhà ở, trường hợp nhận nhà ở tái định cư thì không được hỗ trợ thêm để tự xây dựng nhà ở như trường hợp nhận đất ở).

Thưởng cho người có đất bị thu hồi bàn giao mặt bằng trước thời hạn so với thời gian bàn giao đất ghi trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt thì mức thưởng là 20 triệu đồng/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà và công trình, cây trồng mà nhỏ hơn mức thưởng 20 triệu đồng/tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thì mức thưởng bằng với tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ.

Suất tái định cư tối thiểu, trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng đất ở, nhà ở tái định cư thì diện tích đất ở là 60 m2 và diện tích nhà ở là 40 m2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được quy định bằng nhà ở tái định cư là 40 m2. Trường hợp suất tái định cư tối thiểu được tính bằng tiền thì khoản tiền cho suất tái định cư tối thiểu tương đương với giá trị một suất tái định cư tối thiểu bằng đất ở, nhà ở tại nơi bố trí tái định cư như nêu trên.

Trường hợp trong hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc có nhiều cặp vợ chồng cùng chung sống trên một thửa đất ở thu hồi, nếu đủ điều kiện để tách thành từng hộ gia đình riêng theo quy định của pháp luật về cư trú hoặc có nhiều hộ gia đình có chung quyền sử dụng một thửa đất ở bị thu hồi mà diện tích đất ở được bồi thường không đủ để giao riêng cho từng hộ gia đình thì được xem xét hỗ trợ để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất hoặc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở cho các hộ gia đình còn thiếu…

Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng quy định hỗ trợ ổn định đời sống khi Nhà nước thu hồi đất với thời gian hỗ trợ là 3 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở; 6 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở; trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ tối đa là 12 tháng. Mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng.

Hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, mức hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp tự lo chỗ ở tối thiểu không được thấp hơn 180 triệu đồng, tối đa không quá 450 triệu đồng. Ngoài mức hỗ trợ nêu trên, trường hợp hộ gia đình có nhiều hơn 6 nhân khẩu thì mỗi nhân khẩu tăng thêm được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Hỗ trợ đối với tài sản là nhà, nhà ở và các công trình xây dựng khác trên đất khi Nhà nước thu hồi đất mà không bị các cơ quan, người có thẩm quyền xử lý, ngăn chặn hành vi vi phạm hoặc không có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc không có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định.

Trong đó, thời gian tạo lập tài sản từ trước ngày 1-7-2006 thì mức hỗ trợ không quá 100% giá trị bồi thường. Thời gian tạo lập tài sản từ ngày 1-7-2006 đến trước ngày 1-7-2014 thì mức hỗ trợ không quá 70% giá trị bồi thường. Từ ngày 1-7-2014 đến trước ngày 1-82024 thì mức hỗ trợ không quá 50% giá trị bồi thường. Từ ngày 1-8-2024 về sau thì không được hỗ trợ, người có tài sản phải tự tháo dỡ.

Mức hỗ trợ về đất không đủ điều kiện bồi thường không được cao hơn 70% mức bồi thường của cùng mục đích sử dụng đất theo quy định.

Bạn đọc cần xem chi tiết các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP Cần Thơ thì tải văn bản tại đây.