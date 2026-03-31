Tập đoàn T&T mong muốn đầu tư vào hàng loạt dự án đô thị, năng lượng lớn ở Cần Thơ 31/03/2026 17:55

(PLO)- Tập đoàn T&T mong muốn đầu tư vào hàng loạt dự án đô thị, năng lượng lớn ở Cần Thơ như 6 khu đô thị hai bên đường Võ Văn Kiệt, Ô Môn, Hưng Phú...

Chiều 31-3, UBND TP Cần Thơ ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá, thỏa thuận hợp tác phù hợp mong muốn cả hai bên, các nội dung hợp tác rất cụ thể. Các đề xuất của tập đoàn đã được nghiên cứu khá kỹ trên cơ sở lợi thế của TP.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Bí thư Lê Quang Tùng cho biết, TP kỳ vọng và mong muốn T&T cố gắng triển khai các dự án thực sự hiệu quả trên địa bàn TP.

“TP cam kết đồng hành cùng tập đoàn trong triển khai. Mong nhà đầu tư nghiên cứu kỹ, lựa chọn ưu tiên, đầu tư nhanh, có hiệu quả” – Bí thư Tùng nói.

Theo thỏa thuận hợp tác, các nội dung hợp tác chiến lược gồm nghiên cứu định hướng, đánh giá tiềm năng lợi thế, đồng hành xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Nghiên cứu thực hiện đầu tư các dự án ưu tiên giai đoạn 2026-2030.

Chủ tịch UBND TP ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Tập đoàn T&T. Ảnh: NHẪN NAM

Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T đề xuất các nghiên cứu như quy hoạch tổ hợp công nghiệp, logistics, khoa học đổi mới sáng tạo và đô thị hàng không (Khu đô thị sân bay Aerotropolis Cần Thơ). Vị trí nghiên cứu dự kiến bao gồm sân bay mới và khu vực lân cận. Quy mô nghiên cứu khoảng 16.000 – 18.000 ha.

Nghiên cứu quản lý, khai thác sân vận động Cần Thơ ở Cồn Cái Khế với mục tiêu, nghiên cứu phương án hợp tác theo hình thức đối tác công - tư để cải tạo, nâng cấp sân vận động này.

Đồng thời, nghiên cứu, quy hoạch khu đào tạo nguồn nhân lực, trung tâm thể thao Olympic Cần Thơ, hướng tới phát triển thành trung tâm tri thức, đổi mới sáng tạo và văn hóa thể thao có quy mô cấp vùng ĐBSCL.

Vị trí khu vực nghiên cứu dự kiến nằm tiếp giáp tuyến đường nối cao tốc Cần Thơ - Cà Mau phía Tây; tiếp giáp Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng MeKong phía Bắc, thuộc phường Hưng Phú, phường Cái Răng, xã Châu Thành, xã Đông Phước và xã Phú Hữu. Quy mô nghiên cứu khoảng 3.400 ha.

Ngoài ra, còn lập quy hoạch và xây dựng đề án thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo, tại phường Vĩnh Châu, phường Khánh Hòa và xã Vĩnh Hải.

Trong giai đoạn 2026-2030, Công ty cổ phần Tập đoàn T&T ưu tiên các dự án Khu đô thị Võ Văn Kiệt (Khu 1, 2) với quy mô 500 ha, tại phường Bình Thủy. Dự án Khu đô thị mới hai bên đường Võ Văn Kiệt (Khu 3), quy mô khoảng 298 ha, tại phường Bình Thủy và phường Long Tuyền.

Dự án Khu đô thị Ô Môn 1 và Ô Môn 2 (Khu đô thị Ô Môn), quy mô khoảng 210 ha, tại phường Phước Thới. Dự án Khu đô thị phức hợp Hưng Phú, quy mô 110 ha, tại phường Cái Răng, phường Hưng Phú.

Đồng thời tổ chức nghiên cứu, khảo sát và đánh giá tiềm năng phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn phường Vĩnh Châu, phường Khánh Hòa và xã Vĩnh Hải, với quy mô công suất dự kiến khoảng 250 MW.