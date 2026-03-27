Ông Trương Cảnh Tuyên tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới 27/03/2026 17:20

(PLO)- Các Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, ông Nguyễn Văn Hoà, ông Nguyễn Văn Khởi, ông Trần Chí Hùng và ông Vương Quốc Nam.

Chiều 27-3, tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu đã bầu ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-226, giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tặng hoa chúc mừng các nhân sự của UBND TP vừa được bầu. Ảnh: CTV

Các đại biểu cũng đã bầu 15 Ủy viên UBND TP Cần Thơ gồm: Ông Huỳnh Văn Hung, Chỉ Huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP. Ông Huỳnh Việt Hoà, Giám đốc Công an TP. Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ.

Ông Lê Trọng Nguyên, Chánh Thanh tra TP. Ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Bà Hồ Thị Thanh Bạch, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương. Ông Nguyễn Trọng Sơn, Chánh Văn phòng UBND TP. Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính. Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế. Ông Lâm Hoàng Mẫu, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.