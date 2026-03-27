Bí thư Cần Thơ: Cán bộ, bộ máy chính quyền cần có tư duy đột phá, nói đi đôi với làm 27/03/2026 16:26

(PLO)- Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, cán bộ, bộ máy chính quyền cần có tư duy đột phá, có tầm nhìn chiến lược, có quyết tâm, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đến cùng.

Chiều 27-3, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Phát biểu khai mạc kỳ họp ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn TP đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, phát biểu khai mạc. Ảnh: CHÂU ANH

Cử tri TP đã đi bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội, 84 đại biểu HĐND TP và 2.207 đại biểu HĐND cấp xã. Đây là những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trên địa bàn TP.

Theo Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, kỳ họp thứ nhất của HĐND TP khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là kỳ họp đầu tiên để xem xét, quyết định công tác nhân sự.

Theo đó, kiện toàn bộ máy hoạt động HĐND, UBND TP và các Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND. Cụ thể, kỳ họp sẽ bầu chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND TP; cho ý kiến quyết định thành lập các Ban của HĐND và bầu trưởng Ban các Ban của HĐND TP.

Đồng thời, bầu chủ tịch, các phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND TP, bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TP và TAND khu vực.

Kỳ họp thứ Nhất HĐND TP Cần Thơ khóa XI. Ảnh: CHÂU ANH

“Tôi đề nghị các đại biểu HĐND TP phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, công tâm, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, năng lực, uy tín để đảm nhiệm các chức danh do HĐND bầu. Đây là yếu tố then chốt quyết định chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trong cả nhiệm kỳ” - ông Đồng Văn Thanh đề nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị trên cơ sở nguồn nhân sự đã được Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ TP giới thiệu, các đại biểu HĐND TP tập trung trí tuệ, dân chủ sáng suốt bầu đạt kết quả cao nhất các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND TP, Trưởng các Ban của HĐND TP, các Ủy viên của UBND TP và Hội thẩm nhân dân TAND, Tòa án khu vực.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Ảnh: CHÂU ANH

Cán bộ, bộ máy chính quyền cần có tư duy đột phá, có tầm nhìn chiến lược, có quyết tâm, quyết liệt, nói đi đôi với làm và làm đến cùng

Theo Bí thư Lê Quang Tùng, HĐND, UBND TP và các đại biểu HĐND TP cần chủ động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và trước Nhân dân; đáp ứng nguyện vọng, sự mong đợi của cử tri, Nhân dân trong TP. Qua đó, góp phần xây dựng TP Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng...

Đại biểu HĐND TP bỏ phiếu kín bầu công tác nhân sự tại kỳ họp. Ảnh: CHÂU ANH

HĐND TP khóa XI tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chất lượng ban hành văn bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, sát thực tế, khả thi và phù hợp với yêu cầu, định hướng phát triển của TP.

Cùng đó, tăng cường rà soát, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP, nhất là xây dựng ban hành chính sách thúc đẩy các đột phá đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số…