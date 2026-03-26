Điều chỉnh dự án cầu Đại Ngãi, bổ sung hơn 12 km đường qua TP Cần Thơ

(PLO)- Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh dự án cầu Đại Ngãi, bổ sung đoạn tuyến Quốc lộ 60 dài 12,3 km qua TP Cần Thơ với 5 nút giao.

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định điều chỉnh dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 (thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ).

Cụ thể, Bộ Xây dựng quyết định đầu tư bổ sung đoạn tuyến Quốc lộ 60 từ Quốc lộ 91B (đường Nam Sông Hậu) đến Quốc lộ 60 hiện hữu. Đoạn tuyến này có chiều dài hơn 12,3 km, thuộc địa phận TP Cần Thơ; điểm đầu tại giao với đường Nam Sông Hậu (thuộc địa bàn xã Đại Ngãi), điểm cuối giao với Quốc lộ 60 (thuộc địa bàn phường Sóc Trăng).

Điểm đầu cầu Đại Ngãi 2 (thuộc dự án cầu Đại Ngãi) thuộc địa phận phường Kế Sách, TP Cần Thơ. Ảnh: ĐINH LÊ

Đoạn tuyến bổ sung này có quy mô đầu tư là đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trên tuyến có năm nút giao; trong đó, tại nút giao với Quốc lộ 91B, giai đoạn 1 sẽ bố trí ngã tư có đèn tín hiệu, giai đoạn hoàn chỉnh sẽ xây cầu vượt.

Còn tại nút giao với đường huyện 27 sẽ thiết kế đi chui dưới cầu vượt kênh Bà Xẫm; tại nút giao với đường tỉnh 935B, thiết kế chui dưới cầu vượt sông Saintard. Tại nút giao với đường huyện, 22 thiết kế ngã tư giao bằng, vuốt nối hiện trạng và tại nút giao với Quốc lộ 60 hiện hữu, thiết kế ngã tư giao bằng dạng đảo xuyến.

Dự án cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 có tổng chiều dài tuyến gần 27,5 km, do BQL dự án 85 (Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư); đi qua địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 8,7 km và TP Cần Thơ khoảng 18,74 km. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.962 tỉ đồng, khởi công ngày 15-10-2023, kế hoạch hoàn thành ngày 15-6-2028.

Tính đến tháng 3-2026, lũy kế sản lượng toàn dự án đạt hơn 67,6%. Trong đó, gói thầu số 11-XL (thi công cầu Đại Ngãi 2, tuyến và các công trình trên tuyến) đạt hơn 87% và gói thầu số 15-XL (thi công cầu Đại Ngãi 1) đạt gần 59%.