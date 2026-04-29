Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trước cao điểm lễ 30-4 29/04/2026 18:02

(PLO)- Dù đón hơn 115.000 lượt khách trong ngày đầu cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5, hoạt động khai thác tại các nhà ga của sân bay Tân Sơn Nhất vẫn duy trì sự thông thoáng, trật tự.

Ngày 29-4, Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 713 chuyến bay với tổng lượng hành khách đạt 115.769 lượt, tăng mạnh trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Dù lượng khách tăng cao, hoạt động tại các nhà ga vẫn diễn ra khá thông thoáng, trật tự, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Theo kế hoạch bay và phương án khai thác, nhà ga T1 phục vụ 69 chuyến quốc nội đi và 69 chuyến quốc nội đến với gần 24.800 hành khách. Nhà ga T3 dự kiến vận hành 127 chuyến quốc nội đi và 127 chuyến quốc nội đến, phục vụ gần 38.000 hành khách. Trong khi đó, nhà ga T2 khai thác 147 chuyến quốc tế đi và 144 chuyến quốc tế đến với tổng cộng hơn 53.000 hành khách.

Khu vực sảnh chờ thông thoáng dù lượng khách bắt đầu tăng mạnh dịp cao điểm lễ.

Nhiều hành khách chủ động check-in trực tuyến giúp giảm áp lực cho các quầy thủ tục truyền thống.

Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, cao điểm phục vụ nghỉ lễ kéo dài từ ngày 24-4 đến 3-5-2026. Trong giai đoạn này, sân bay dự kiến phục vụ trung bình khoảng 750 chuyến bay mỗi ngày, tăng 12% so với lịch bay hiện tại. Lượng hành khách qua cảng đạt bình quân 125.000 lượt/ngày, tăng 14% so với ngày thường; trong đó khách nội địa khoảng 75.000 lượt và khách quốc tế khoảng 50.000 lượt.

Ghi nhận trong ngày 29-4 cho thấy tại các khu vực làm thủ tục ở nhà ga T1, T2 và T3, hành khách di chuyển ổn định, quy trình check-in và soi chiếu an ninh diễn ra thuận lợi.

Nhiều hành khách đánh giá việc phân luồng rõ ràng giữa các nhà ga cùng hệ thống bảng điện tử hiển thị thông tin chuyến bay được bố trí dễ quan sát đã giúp quá trình di chuyển thuận tiện hơn.

Khu vực soi chiếu an ninh vận hành hết công suất để phục vụ hơn 115.000 lượt khách trong ngày.

Chị Nguyễn Thị Mai (phường Bình Thạnh, TP.HCM) chuẩn bị bay ra Hà Nội thăm gia đình dịp lễ, cho biết: "Tôi đến sân bay từ sớm vì nghĩ sẽ rất đông, nhưng khu vực làm thủ tục khá nhanh, nhân viên hướng dẫn rõ ràng nên không bị lúng túng như những lần trước".

Anh Trần Quốc Huy, hành khách đi Phú Quốc, cũng chia sẻ việc sử dụng check-in trực tuyến và nhận diện sinh trắc học giúp tiết kiệm đáng kể thời gian xếp hàng. "Tôi chỉ mất khoảng 15 phút từ lúc vào ga đến khi hoàn tất thủ tục an ninh. Nhà ga mới rộng rãi, thoáng hơn nên cảm giác di chuyển cũng dễ chịu hơn", anh Huy nói.

Lực lượng an ninh hàng không tăng cường điều tiết giao thông tại khu vực cửa ngõ sân bay.

Dù là ngày đầu cao điểm lễ, khu vực soi chiếu nhà ga T3 vẫn giữ được sự thông thoáng nhờ phân luồng hợp lý.

Việc tăng cường năng lực khai thác trong ngày 29-4 được xem là bước chuẩn bị quan trọng của sân bay Tân Sơn Nhất trước kỳ nghỉ lễ lớn, góp phần giảm áp lực ùn tắc, bảo đảm hoạt động an toàn và nâng cao chất lượng phục vụ.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết việc tăng cường nhân lực, điều phối hợp lý giữa các nhà ga cùng sự chủ động của hành khách đã giúp hoạt động khai thác trong ngày đầu cao điểm diễn ra ổn định.

Để hạn chế tình trạng chờ đợi, hành khách được khuyến cáo chủ động sử dụng ứng dụng định danh điện tử và công nghệ nhận diện sinh trắc học khi làm thủ tục. Hệ thống bảng điện tử tại nhà ga T1 và T3 cũng đã được điều chỉnh, giúp hành khách dễ dàng xác định đúng khu vực làm thủ tục nếu lỡ di chuyển nhầm sảnh.

Các hãng hàng không hiện cũng tăng cường tối đa nhân lực tại quầy thủ tục và cửa ra tàu bay nhằm hỗ trợ nhanh các tình huống phát sinh, bảo đảm luồng hành khách được thông suốt.