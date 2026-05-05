Đồng Tháp chi gần 15 tỉ đồng xử lý 12 bất cập an toàn giao thông 05/05/2026 10:37

(PLO)- UBND tỉnh Đồng Tháp thống nhất đầu tư xử lý 12 điểm bất cập an toàn giao thông với kinh phí gần 15 tỉ đồng

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư xử lý các bất cập an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất triển khai xử lý 12 điểm theo đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Sở Xây dựng).

Cụ thể, tỉnh sẽ đầu tư mới đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao: ĐT870 - ĐH35, thuộc địa bàn phường Trung An và xã Long Hưng; ĐT870 - Đoàn Thị Nghiệp, thuộc địa bàn phường Trung An và xã Long Hưng; Quốc lộ 1 - ĐT863, thuộc địa bàn xã Hội Cư; ĐT879 - ĐT878C (khu vực chợ Bến Tranh) thuộc địa bàn xã Mỹ Tịnh An; Đường 30/4 - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thị Hồng Gấm, thuộc địa bàn phường Mỹ Tho và Đạo Thạnh; QL50 - Đường huyện 92D - đường Cột Cờ, thuộc địa bàn phường Đạo Thạnh.

Bên cạnh đó, nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu tại nút giao ĐT846 – ĐT856 thuộc xã Ba Sao; nâng cấp đèn cảnh báo tại nút giao Quốc lộ 30 – Cụm công nghiệp Bình Thành.

Ngoài ra, tỉnh sẽ cải tạo, tổ chức giao thông tại nút giao An Bình, thuộc địa bàn phường Mỹ Trà; Tuyến tránh Quốc lộ 30 –- Quốc lộ 30 cũ, thuộc địa bàn xã Phong Mỹ.

Đầu tư đường chui dưới dạ cầu Rạch Đào trên Quốc lộ 30, thuộc địa bàn xã Thanh Hưng và dạ cầu Ông Vẽ trên Quốc lộ 1, thuộc địa bàn xã Mỹ Đức Tây.

Tổng kinh phí thực hiện gần 15 tỉ đồng từ nguồn kinh phí bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2026 do Ban An toàn giao thông tỉnh quản lý.

UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh (Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư, triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ đưa công trình vào sử dụng.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 4-2026, toàn tỉnh xảy ra 45 vụ tai nạn giao thông, làm chết 42 người, bị thương 12 người. So với tháng liền kề, số vụ giảm 8,1%, số người chết tăng 23,5%, số người bị thương giảm 50%.

Về xử lý vi phạm, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 10.132 trường hợp vi phạm, phạt tiền 25,84 tỉ đồng, tạm giữ 3.418 phương tiện. So với tháng trước, số trường hợp vi phạm tăng 33,5%, số tiền phạt tăng 11,7% và số phương tiện bị tạm giữ tăng 15,5%.