Sở Xây dựng sẽ đánh giá hiệu quả làn đảo chiều đường Cộng Hòa để nhân rộng 14/05/2026 16:13

(PLO)- Sau một tháng tổ chức điều chỉnh giao thông linh hoạt các làn xe trên đường Cộng Hòa, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ đánh giá hiệu quả, nghiên cứu nhân rộng mô hình.

Chiều 14-5, tại họp báo cung cấp thông tin các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về việc vận hành đường 3 chiều Cộng Hòa, quận Tân Bình.

Ông Lê Đức Anh cho biết kể từ ngày 15-5, tổ chức giao thông linh hoạt theo thời gian sẽ được thực hiện trên đường Cộng Hòa (đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch) với chiều dài 1.600 m.

Ông Lê Đức Anh, Phó Trưởng Phòng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo đó, cơ quan chức năng điều chỉnh chiều lưu thông linh hoạt trên làn đường vào các thời điểm khác nhau trong ngày nhằm đáp ứng lưu lượng xe trên từng chiều đường.

Đường Cộng Hòa (đoạn từ đường C12 đến đường Út Tịch) có 6 làn đường, lưu thông 2 chiều. Hiện dải phân cách trồng cây giữa đường đã được phá dỡ, lắp đặt bổ sung dải phân cách thép tạo thành 3 phần đường, mỗi phần có 2 làn.

Hai phần đường sát vỉa hè vẫn tổ chức lưu thông 2 chiều như hiện nay. Riêng 2 làn ở giữa đường được sử dụng làm làn đảo chiều, thay đổi hướng lưu thông theo từng khung giờ linh hoạt.

Theo ông Lê Đức Anh, đường Cộng Hòa là tuyến trục cửa ngõ có lượng xe rất lớn. Giờ cao điểm sáng, lượng xe vào trung tâm lớn hơn nhiều so với chiều ra và ngược lại vào giờ cao điểm chiều, gây ùn tắc tại các giao lộ. Do đó, việc tổ chức giao thông linh hoạt giúp đáp ứng đầy đủ lưu lượng xe trong từng thời điểm, giảm ùn tắc.

Ghi nhận tình trạng ùn ứ trên đường Cộng Hòa sáng nay (14-5). Ảnh: ĐÀO TRANG

Trước đây, Sở Giao thông vận tải (nay các nhiệm vụ liên quan đã chuyển giao cho Sở Xây dựng) phối hợp với Công an TP.HCM điều tiết linh hoạt các làn xe trên cầu vượt thép Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám để kéo giảm ùn ứ.

Đối với phương án lưu thông trên đường Cộng Hòa, ông Lê Đức Anh thông tin cụ thể:

Giờ cao điểm sáng: Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch (vào trung tâm) lưu thông 4 làn; hướng ngược lại lưu thông 2 làn.

Giờ cao điểm chiều: Hướng từ đường C12 đến đường Út Tịch lưu thông 2 làn; hướng từ đường Út Tịch đến đường C12 (ra khỏi trung tâm) lưu thông 4 làn.

Ngoài giờ cao điểm: Mỗi hướng lưu thông 3 làn đường.

Vào các khung giờ cao điểm, cơ quan chức năng bố trí lực lượng vận hành hệ thống rào kéo di động ở hai đầu tuyến để điều chỉnh hướng lưu thông phần đường ở giữa. Rào chắn có thiết bị phản quang và biển báo giúp người dân dễ nhận biết.

Ban đêm, đường Cộng Hòa vẫn lưu thông mỗi chiều 3 làn xe như trước. Khi vận hành, lực lượng chức năng sẽ điều tiết, hướng dẫn phân luồng trực tiếp và có biển báo điện tử trên từng làn đường.

Sau một tháng áp dụng, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các đơn vị đánh giá hiệu quả thực tế, bổ sung giải pháp an toàn và hoàn thiện phương án cho phù hợp. Trên cơ sở đó, Sở sẽ nghiên cứu triển khai nhân rộng trên các tuyến đường có tính chất tương tự.