Từ 15-5, người dân TP.HCM đi lại trên đường Cộng Hòa như thế nào? 09/05/2026 09:46

(PLO)- Từ ngày 15-5, TP.HCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa, việc này nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Cộng Hòa (đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch), phường Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn Nhất. Việc điều chỉnh này nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến.

TP.HCM chính thức điều chỉnh giao thông trên đường Cộng Hòa. Ảnh: ĐT

Theo đó, kể từ ngày 15-5, đường Cộng Hòa sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông như sau:

Hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch: 2 làn đường sát vỉa hè tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Đối với 2 làn đường tại vị trí giữa tim đường: chiều lưu thông sẽ được điều chỉnh thay đổi theo từng thời điểm trong ngày.

Cụ thể cao điểm sáng sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Trường Chinh đến đường Út Tịch.

Cao điểm chiều sẽ tổ chức lưu thông 1 chiều các loại xe theo hướng lưu thông từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh.

Ngoài giờ cao điểm sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều các loại xe.

Hướng di chuyển giờ cao điểm sáng.

Hướng di chuyển giờ cao điểm chiều.