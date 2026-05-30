Gen Z lập nghiệp tìm 'phiên bản rực rỡ hơn' làm bến đỗ an cư 30/05/2026 10:30

(PLO)- Đích đến nào cho hành trình Nam tiến tìm kiếm “phiên bản rực rỡ hơn” của Gen Z tại “thành phố không ngủ”?

TP.HCM đang mở rộng không gian phát triển về Tây Bắc và Đông Nam, mang tới lựa chọn an cư mới cho thế hệ Gen Z “Nam tiến” - nơi người trẻ vừa nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tại đô thị sôi động nhất cả nước, vừa tận hưởng chất lượng sống xanh, hiện đại và bền vững.

Khi đích đến không chỉ là cơ hội việc làm

Là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước, TP.HCM hội tụ hệ sinh thái việc làm đa dạng, môi trường năng động và tạo dựng được những bệ phóng, cơ hội bứt phá sự nghiệp vượt trội. Sức hút này được chứng thực qua báo cáo City Pulse 2025 của Viện Gensler khi TP.HCM xuất sắc đứng thứ hai toàn cầu về mức độ hấp dẫn cư trú, chỉ sau Đài Bắc và vượt qua cả Singapore, Seoul hay Los Angeles.

Nguyễn Anh Văn (sinh năm 2000) - chàng trai xứ Thanh theo đuổi chuyên ngành tài chính và vừa mới vào TP.HCM lập nghiệp, là một trong những người cảm nhận rõ nhất sức hút nội tại của “thành phố không ngủ”.

“Đây là nơi tập trung nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán cũng như các doanh nghiệp lớn nên mình nghĩ môi trường tại đây sẽ giúp bản thân có nhiều cơ hội tiếp cận công việc và học hỏi hơn so với những nơi khác”, Anh Văn chia sẻ.

Chung góc nhìn, Ngô Hoài Thương (sinh năm 2004) - tân cử nhân vừa gia nhập làn sóng Nam tiến khẳng định, TP.HCM là nơi cô có thể thoát ra khỏi vùng an toàn của chính mình.

“Một từ khóa để gọi tên lý do mình quyết định vào TP.HCM chính là ‘tự do’, tự do làm những điều khao khát, tự do phát triển bản thân và tự do nỗ lực, theo đuổi sự nghiệp mình mong cầu”, cô gái quê Nghệ An bộc bạch.

Hoài Thương từ Nghệ An vào TP.HCM để tìm cơ hội phát triển (Ảnh: NVCC).

Theo góc nhìn của Thương, chính sự giao thoa văn hóa của dòng người từ khắp nơi đổ về đã tạo nên một đô thị TP.HCM cởi mở, phóng khoáng, nơi giới trẻ được thỏa sức thử nghiệm bản thân ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Đó chính là những bước đệm đầu tiên trong chương khởi đầu của cuộc hành trình tự nâng cấp bản thân của những người trẻ Nam tiến.

Nơi Gen Z không phải đánh đổi giữa cơ hội phát triển và chất lượng sống

Đi kèm với cơ hội cũng luôn là những thử thách. Trung tâm TP.HCM đang ngày càng trở nên chật chội, giá nhà neo quá cao, áp lực chi phí sống đè nặng, mật độ dân cư dày đặc đi kèm với ô nhiễm và sự thiếu vắng của những khoảng xanh đô thị. Thực tế đó khiến nhiều người trẻ, dù sở hữu cơ hội nghề nghiệp rất tốt, vẫn phải loay hoay trong bài toán cân bằng giữa phát triển sự nghiệp và chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Sau 4 năm bám trụ tại trung tâm Sài Gòn, Nguyễn Thế Mạnh (sinh năm 2000) - hiện đang là một biên tập viên, thấm thía áp lực của vùng đô thị lõi.

“Mình thích TP.HCM vì là trung tâm kinh tế năng động với vô vàn cơ hội kết nối, từ các start-up đến các tập đoàn lớn. Tuy nhiên, áp lực chi phí sống và sự ngột ngạt, kẹt xe triền miên đã khiến mình và có lẽ là nhiều bạn Gen Z thấy rằng cái giá phải trả cho cuộc sống trung tâm không hề nhỏ”, chàng trai đến từ Hà Nội thẳng thắn chia sẻ.

Nguyễn Thế Mạnh - một Gen Z Thủ đô đã sống ở TP.HCM được 4 năm (Ảnh: NVCC).

Những năm gần đây, đô thị TP.HCM đang dịch chuyển từ mô hình đơn tâm sang đa trung tâm nhằm phá vỡ “chiếc áo cũ chật chội”. Với hạ tầng được đầu tư đồng bộ, các cực tăng trưởng mới đang dần hình thành tại khu Tây Bắc và Đông Nam, nơi có quỹ đất rộng cùng các dự án đô thị quy mô lớn được đầu tư đồng bộ, hạ tầng tiện ích hiện đại.

Định hướng phát triển của thành phố và xu hướng dịch chuyển không gian sống của giới trẻ đang gặp nhau ở cùng một điểm. Gen Z, với tư duy tự do, sẵn sàng rời xa sự hào nhoáng của khu trung tâm để được tận hưởng một cuộc sống chất lượng hơn, giàu trải nghiệm hơn.

“Muốn đi đường dài trong cuộc đua hoàn thiện bản thân, cơ thể và tâm trí cần được chăm sóc đúng cách. Tụi mình bây giờ ưu tiên chất lượng sống và sức khỏe tinh thần hơn là sự hào nhoáng ở trung tâm”, Thế Mạnh chia sẻ thêm.

Chung tư duy ưu tiên chất lượng sống, Hoài Thương cũng lựa chọn một lối đi tương tự cho bài toán an cư: “Nhà là nơi chữa lành tâm hồn, cả ngày đi làm vất vả mà về nhà thoáng mát, có không gian chill chill sẽ giúp mình lấy lại năng lượng rất nhanh. Chưa kể, từ giá nhà đến chi phí sinh hoạt ở các khu vực mới phát triển cũng hợp lý hơn nhiều so với nội đô hiện hữu. Bám trụ trung tâm thì cơ hội có một ‘ngôi nhà chính chủ’ cho bản thân sẽ rất xa vời.”

Thành phố công viên sinh thái tri thức Vinhomes Sài Gòn Park quy mô 1.080 ha thu hút thế hệ Gen Z bởi chuẩn sống xanh cùng hệ tiện ích đồng bộ, môi trường quốc tế hóa.

Đáng nói, với sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng kết nối, đặc biệt là tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) và đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, khoảng cách không còn được đo bằng số km mà được tính bằng thời gian di chuyển. Rời trung tâm để về Tây Bắc hay xuống phía Đông Nam sinh sống, Gen Z vẫn dễ dàng có mặt tại trung tâm Sài Gòn hoa lệ chỉ sau chưa đầy 30 phút.

“Chỉ một trạm metro là tới trung tâm thì tại sao phải đánh đổi để bám trụ ở lại để rồi chính sự ngột ngạt, quá tải nơi đây bào mòn chất lượng sống lâu dài”, Anh Văn nêu vấn đề.

Đường sắt tốc độ cao “nén không gian”, giúp người trẻ dễ dàng tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng bên biển Cần Giờ nhưng vẫn thuận tiện làm việc tại lõi trung tâm.

Sự hình thành của các cực phát triển mới phía Tây Bắc và Đông Nam, với hạt nhân là hai siêu đô thị do Vinhomes phát triển, đang mở ra những lựa chọn sống khác cho thế hệ trẻ - nơi họ không còn phải đánh đổi giữa cơ hội phát triển và chất lượng sống. Hành trình dịch chuyển của Gen Z, vì thế, không phải là một bước lùi chấp nhận xa rời trung tâm sôi động, mà là bước tiến chiến lược của một thế hệ với tư duy hiện đại, sáng tạo và hiểu rõ nhu cầu của mình.