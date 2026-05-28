Bộ Xây dựng đề xuất xoay vòng hàng loạt vị trí 'nhạy cảm' để phòng tiêu cực 28/05/2026 16:54

(PLO)- Dự thảo thông tư mới của Bộ Xây dựng đề xuất nhiều vị trí công tác trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, bất động sản, đăng kiểm… phải định kỳ chuyển đổi từ 2 đến 5 năm nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc thuộc ngành xây dựng.

Theo dự thảo, việc chuyển đổi vị trí công tác sẽ áp dụng với nhiều lĩnh vực được đánh giá có nguy cơ phát sinh tiêu cực, tham nhũng hoặc thường xuyên giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Các lĩnh vực phải thực hiện định kỳ chuyển đổi gồm tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, quy hoạch đô thị, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, nhà ở và thị trường bất động sản, hạ tầng kỹ thuật, vật liệu xây dựng, giao thông vận tải, đăng kiểm, thanh tra…

Việc luân chuyển cán bộ ở những vị trí nhạy cảm sẽ phòng được tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, nhiều vị trí liên quan trực tiếp đến cấp phép, thẩm định, kiểm tra, sát hạch hoặc quản lý dự án sẽ thuộc diện phải luân chuyển định kỳ.

Theo dự thảo, nhóm vị trí có nguy cơ phát sinh tiêu cực cao, thường xuyên trực tiếp thụ lý hồ sơ của tổ chức, cá nhân sẽ áp dụng thời hạn chuyển đổi từ 2 đến 3 năm. Trong khi đó, các vị trí cần tính ổn định, chuyên môn sâu hoặc đòi hỏi kinh nghiệm tích lũy lâu dài sẽ áp dụng thời hạn 5 năm.

Dự thảo cũng quy định nhiều trường hợp tạm thời chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác. Cụ thể gồm người đang bị xem xét kỷ luật; đang thanh tra, kiểm tra, điều tra; đang điều trị bệnh; đang đi học tập trung hoặc biệt phái.

Ngoài ra, phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; nam giới nuôi con nhỏ dưới 36 tháng trong trường hợp đặc biệt cũng được tạm hoãn chuyển đổi vị trí công tác.

Đối với người còn dưới 18 tháng công tác trước khi nghỉ hưu, dự thảo quy định không thực hiện chuyển đổi vị trí công tác.

Trong lĩnh vực đường bộ, các vị trí như phê duyệt tổ chức giao thông, cấp giấy phép vận tải quốc tế ASEAN, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải… được đề xuất chuyển đổi định kỳ 5 năm.

Ở lĩnh vực hàng không, các vị trí cấp phép bay, cấp giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, đăng ký quốc tịch máy bay, phê duyệt thuê và cho thuê máy bay… cũng thuộc diện phải luân chuyển định kỳ 5 năm.

Riêng lĩnh vực đăng kiểm, nhiều vị trí được đề xuất thời hạn chuyển đổi ngắn hơn, là 3 năm. Trong đó có đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa, kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới, cấp tem kiểm định, cấp chứng chỉ đăng kiểm viên…

Tại cấp tỉnh, nhiều vị trí liên quan cấp phép xây dựng, quy hoạch, bất động sản, quản lý vận tải, hạ tầng giao thông… cũng phải thực hiện chuyển đổi định kỳ từ 3 đến 5 năm.

Đáng chú ý, ở cấp xã, dự thảo đề xuất luân chuyển “chéo địa bàn” với các nhóm công chức trực tiếp xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, xác nhận hiện trạng nhà đất, quản lý đầu tư công cấp xã…

Theo cơ quan soạn thảo, nguyên nhân do biên chế công chức lĩnh vực đất đai - nông nghiệp - xây dựng và môi trường tại mỗi xã thường khá mỏng, việc tự luân chuyển hoặc hoán đổi trong nội bộ địa phương rất khó khả thi.

Bộ Xây dựng cho biết nếu được ban hành, thông tư mới sẽ thay thế Thông tư số 08/2023 đang áp dụng hiện nay.