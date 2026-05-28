Đề nghị Ban quản lý dự án 2 khắc phục tình trạng Quốc lộ 19 vỡ nát 28/05/2026 10:40

Ngày 28-5, nguồn tin PLO cho hay Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề Ban quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng và thiếu sót của dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (Quốc lộ 19) đảm bảo đúng hồ sơ thiết kế, chất lượng công trình.

Cụ thể, khẩn trương sửa chữa các vị trí mặt đường bị hư hỏng cục bộ, ổ gà, bong bật… trên đèo An Khê, xã Đăk Đoa, xã Mang Yang và phường An Phú.

Mặt đường Quốc lộ 19 qua trung tâm xã Đăk Đoa vỡ vụn, trồi sụt. Ảnh: LK.

Đồng thời, khơi thông hệ thống rãnh dọc, cống ngang, bảo đảm thoát nước tốt, không gây đọng nước mặt đường; thực hiện bảo dưỡng, vệ sinh bề mặt cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ.

Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý dự án 2 khắc phục và báo cáo kết quả bằng văn bản về sở trước ngày 30-6.

"Ban Quản lý dự án 2 chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn giao thông, gây mất an toàn giao thông trong việc chậm trễ khắc phục các hư hỏng mặt đường, các bất cập về hạ tầng giao thông và tổ chức giao thông" - văn bản nêu rõ.

Như PLO phản ánh ngày 27-5, đại diện Ban quản lý dự án 2 - Bộ Xây dựng, cho biết đã có văn bản tiếp tục yêu cầu liên danh nhà thầu, gồm Công ty CP Vinadelta và Công ty TNHH Hợp Tiến khẩn trương sửa chữa hư hỏng mặt đường Quốc lộ 19 qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Theo đại diện chủ đầu tư, vị trí hư hỏng nặng thuộc gói thầu XL-04A do hai nhà thầu trên thi công; mặt đường hư hỏng có dấu hiệu lan rộng và phạm vi hư hỏng đã phát sinh thêm.

Đặc biệt, tại đoạn Km154 - Km155 (do Công ty CP Vinadelta thi công), Km134+850; Km133+620, Km132+410 và Km131+950 (do Công ty TNHH Hợp Tiến thi công) mặt đường hư hỏng, trồi lún…

Người dân lo lắng tai nạn xảy ra do đường hư hỏng nặng.

Nhiều người dân tại xã Đăk Đoa bức xúc, cho rằng chất lượng mặt đường không đảm bảo, thường xuyên xảy ra hư hỏng. Sự việc khiến người dân ở khu vực này bất an, lo sợ tai nạn giao thông xảy ra.