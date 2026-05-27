Phát động cuộc thi video clip ‘50 năm - Điện lực TP.HCM kiến tạo tương lai’ 27/05/2026 18:59

(PLO)- Cuộc thi video clip “50 năm - Điện lực TP.HCM kiến tạo tương lai” được tổ chức nhằm lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình phát triển của ngành điện TP.HCM suốt nửa thế kỷ qua.

Ngày 27-5, báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) tổ chức Lễ phát động cuộc thi video clip “50 năm - Điện lực TP.HCM kiến tạo tương lai”, hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập EVNHCMC (7-8-1976 – 7-8-2026).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi nhằm ghi nhận vai trò của điện năng trong sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống đô thị của TP.HCM. Đồng thời lan tỏa hình ảnh ngành điện TP đổi mới, hiện đại và trách nhiệm.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Nguyễn Thị Hương - Ủy viên Ban Biên tập báo Tuổi Trẻ cho biết cuộc thi được tổ chức với mong muốn tạo nên một không gian sáng tạo mở, nơi mỗi người dân đều có thể kể lại câu chuyện của mình về TP.HCM thông qua những trải nghiệm gắn với dòng điện.

Không chỉ là câu chuyện về hạ tầng kỹ thuật hay các công trình điện, cuộc thi hướng đến những lát cắt gần gũi của đời sống đô thị, nơi điện đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập, lao động, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.

Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tổng công ty Điện lực TP.HCM tổ chức lễ phát động cuộc thi video clip “50 năm - Điện lực TP.HCM kiến tạo tương lai”. Ảnh: CTV

Ông Bùi Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực TP.HCM chia sẻ, suốt 50 năm hình thành và phát triển, ngành điện TP.HCM luôn đồng hành cùng từng giai đoạn phát triển của TP. Từ việc đảm bảo điện cho sản xuất, thương mại, y tế, giáo dục đến việc tiên phong phát triển lưới điện thông minh, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, EVNHCMC đang từng bước xây dựng hệ thống điện hiện đại, an toàn và bền vững.

Thông qua cuộc thi, EVNHCMC mong muốn khuyến khích người dân, đặc biệt là giới trẻ, thể hiện góc nhìn sáng tạo về vai trò của điện trong sự phát triển của TP.HCM hôm nay và tương lai.

Ông Kiên chia sẻ: Cuộc thi có tính đặc thù bởi tư liệu video của ngành điện trong giai đoạn trước không nhiều như hiện nay, do đó, người dự thi có thể gặp khó khăn trong quá trình sưu tầm hình ảnh, tư liệu. Tuy vậy, chính những thước phim, câu chuyện và ký ức được gửi về từ cuộc thi lần này sẽ trở thành nguồn tư liệu quý, có ý nghĩa đặc biệt đối với EVNHCMC trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Tổng công ty.

Thông qua hoạt động này, báo Tuổi Trẻ và EVNHCMC kỳ vọng tạo ra sân chơi sáng tạo, góp phần kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần đổi mới và tri ân những đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, công nhân viên ngành điện trong hành trình “thắp sáng” TP.HCM suốt 50 năm qua.