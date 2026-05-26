TP.HCM sẽ triển khai xây dựng nhiều cầu vượt thép 26/05/2026 14:56

Một trong những giải pháp giảm ùn ứ giao thông tại TP.HCM được cơ quan chức năng đưa ra là sớm xây dựng các cầu vượt thép. Các dự án này sẽ được triển khai ngay trong năm 2026 và hoàn thành trong năm 2027, theo nhóm công trình giao thông cấp bách, cần rút ngắn thủ tục đầu tư.

Cần thực hiện theo dạng cấp bách

Mới đây, Sở Xây dựng TP.HCM đã trình danh mục dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2030 theo dạng cấp bách phải thực hiện ngay. Trong đó có nhóm dự án cầu vượt thép.

Ở khu vực nội đô TP.HCM, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng cầu vượt thép tại ngã 6 Công trường Dân Chủ, đi qua phường Xuân Hòa, Vườn Lài, Hòa Hưng. Đây là nút giao khác mức trực thông theo hướng đường Võ Thị Sáu - đường Ba Tháng Hai. Chiều dài cầu dài hơn 250m, bề rộng khoảng 8m, với tổng mức đầu tư hơn 281 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Sở Xây dựng, khu vực này hiện là nút giao lớn kết nối các tuyến Ba Tháng Hai, Võ Thị Sáu, Cách Mạng Tháng Tám và Lý Chính Thắng. Mật độ phương tiện rất cao khiến nút giao thường xuyên ùn tắc, vận tốc lưu thông trung bình chỉ khoảng 15 km/giờ. Theo đó, việc đầu tư xây dựng nhằm giải quyết ùn tắc cho khu vực ngã 6 Công trường Dân Chủ và các trục đường chính trong khu vực. Đồng thời đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng trong khu vực, từng bước hoàn chỉnh hệ thống giao thông vận tải của TP; tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

TP cũng đề xuất làm cầu vượt thép tại nút giao Ba Tháng Hai - Lê Đại Hành, đi qua phường Phú Thọ, Minh Phụng với tổng mức đầu tư hơn 404 tỉ đồng triển khai đầu tư công. Cầu vượt thép trực thông dài khoảng 480m, rộng 9m với hai làn xe hỗn hợp.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay, giao lộ này là ngã 6, giao giữa các đường Ba Tháng Hai và đường Lê Đại Hành là trục giao thông quan trọng, mật độ xe cao, kết nối nhiều khu dân cư và tiện ích lớn, thường xuyên ùn tắc giao thông trong khu vực giao lộ. Vận tốc lưu thông trung bình qua nút đạt 15 km/h. Theo đó, việc đầu tư xây dựng cầu vượt thép tại nút giao này là cần thiết và cấp bách nhằm giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối, góp phần hoàn thiện hạ tầng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây TP.

Trong khi đó, cầu vượt thép tại nút giao Ba Tháng Hai - Lý Thường Kiệt đi qua phường Diên Hồng, Phú Thọ, Minh Phụng được đề xuất đầu tư khoảng 269,5 tỉ đồng, triển khai đầu tư công. Cầu này sẽ làm cầu vượt trực thông trên đường Lý Thường Kiệt với chiều dài khoảng 320m và rộng 9m.

Theo Sở Xây dựng, nút giao giữa đường Ba Tháng Hai và đường Lý Thường Kiệt là trục giao thông quan trọng, mật độ phương tiện kết nối trung tâm với sân bay và khu vực phía Tây, thường xuyên quá tải trong giờ cao điểm. Vận tốc lưu thông trung bình qua nút đạt 15 km/h. Theo đó, trước nhu cầu vận tải ngày càng tăng, việc đầu tư cầu vượt thép tại đây là cần thiết và cấp bách nhằm cấp bách giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông TP.

Ngoài ra, TP.HCM còn đề xuất 3 dự án cầu vượt thép khác gồm: cầu vượt thép trên Quốc lộ 51, tại nút giao đường Phước Bình, ranh TP.HCM và Đồng Nai. Cầu có chiều dài hơn 280 m, đường đầu cầu mỗi bên 150m, tổng mức đầu tư hơn 430 tỉ đồng.

Cầu vượt thép trên Quốc lộ 51, tại nút giao đường B1, A2, vào KCN Mỹ Xuân, có chiều dài cầu 280m, đường đầu cầu mỗi bên 150m, tổng mức đầu tư hơn 430 tỉ đồng.

Cầu vượt thép ĐT.994.C tại nút giao với đường 30/4, chiều dài cầu 280m, đường đầu cầu mỗi bên 150m, tổng mức đầu tư hơn 430 tỉ đồng. Các dự án trên đều triển khai đầu tư công.

Đẩy mạnh loạt dự án giao thông cấp bách, hướng tới giảm 10% ùn tắc

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết TP.HCM đã triển khai hàng loạt giải pháp hạ tầng giao thông và ứng dụng công nghệ nhằm kéo giảm ùn tắc trong giai đoạn 2026-2030.

Sở Xây dựng đang phối hợp với Công an TP để hoàn thiện Kế hoạch triển khai các giải pháp giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2026–2030. Mục tiêu đặt ra là giảm từ 5–10% số vụ ùn tắc, nâng cao năng lực thông hành trên toàn hệ thống giao thông và xử lý ít nhất 75% các điểm có nguy cơ ùn tắc cao. Bao gồm 2 nhóm giải pháp công trình và phi công trình.

Để đạt mục tiêu này, TP.HCM sẽ tập trung hoàn thành 39/45 dự án giao thông chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 và khởi công thêm 53 dự án mới trong giai đoạn 2026-2027.

Đáng chú ý, TP dự kiến triển khai 7 dự án cầu vượt thép cấp bách ngay trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2027 nhằm xử lý nhanh các điểm ùn tắc nghiêm trọng.

Đồng thời đầu tư 15 dự án đường chui kết hợp nâng tĩnh không cầu, bổ sung các nhánh cầu dẫn vào cầu chính, xây dựng cầu vượt đi bộ, phát triển 5 bãi đỗ xe cao tầng tại các khu vực bến xe buýt, cùng 4 công trình sửa chữa và bổ sung trụ dừng, nhà chờ xe buýt. Ngoài ra, còn có 6 dự án hạ tầng bến bãi phục vụ vận tải hành khách công cộng và kế hoạch phát triển, nâng cấp 5 tuyến vận tải hành khách công cộng đường thủy, góp phần giảm áp lực đáng kể cho hệ thống giao thông đường bộ vốn đang quá tải.

TP.HCM cũng ứng dụng công nghệ trong điều hành giao thông và quản lý đô thị theo mô hình “Digital Twins” - kỹ thuật số song sinh - tại khu vực lõi trung tâm khoảng 2,7 km², khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và các tuyến thuộc Vành đai 2. Đồng thời, mở rộng phạm vi ứng dụng, tiến tới điều phối giao thông theo thời gian thực.

Đối với khu vực ùn ứ, TP sẽ tiến tới tổ chức lại giao thông tại khu vực trung tâm, cảng Cát Lái và sân bay Tân Sơn Nhất; xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Bên cạnh đó, nghiên cứu và triển khai các chính sách nhằm khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng, như miễn hoặc giảm vé xe buýt cho một số nhóm đối tượng, mở rộng chính sách ưu đãi cho công nhân khu công nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên. Hệ thống vé điện tử liên thông trên toàn mạng lưới giao thông công cộng cũng đang được hoàn thiện, cùng với việc xây dựng các bãi giữ xe gắn với vận tải công cộng và tăng cường tiện ích cho người đi bộ.