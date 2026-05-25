Sắp triển khai thu phí không dừng trên cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột 25/05/2026 19:04

(PLO)- Tỉnh Đắk Lắk đang nghiên cứu phương án để triển khai thu phí không dừng, kiểm soát tải trọng trên cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Ngày 25-5, ông Trần Tiến Đông, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (gọi tắt là Ban A), cho biết đơn vị đang rà soát, chuẩn bị các thủ tục đầu tư hệ thống giám sát điều hành giao thông (ITS), hệ thống thu phí điện tử không dừng (ETC) và trạm kiểm soát tải trọng trên tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Các bên liên quan kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột. Ảnh: N.H

Theo ông Đông, việc đầu tư các hạng mục trên nhằm đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột. Đồng thời, những hệ thống giám sát, thu phí nêu trên sẽ phục vụ công tác quản lý, vận hành và tổ chức giao thông khi cao tốc được đưa vào khai thác.

Việc đầu tư hệ thống ITS, ETC và trạm kiểm soát tải trọng phải được nghiên cứu đồng bộ giữa các dự án thành phần của tuyến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột. Việc này nhằm bảo đảm tính liên thông, tuân thủ đúng các quy định kỹ thuật.

Trước đó, Cục Đường bộ Việt Nam có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk về việc rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai hệ thống ITS, ETC tại các dự án cao tốc khác trên cả nước.

Sau khi xem xét văn bản trên, UBND tỉnh Đắk Lắk giao Ban A chủ động phối hợp với Sở Xây dựng Đắk Lắk và các đơn vị liên quan, hoàn thiện phương án triển khai hệ thống ITS, ETC đối với dự án thành phần 3 thuộc cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các bên liên quan phải lưu ý việc tích hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật vào hồ sơ thiết kế của Dự án thành phần 3, thuộc Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột nhằm đảm bảo tính đồng bộ, kết nối liên thông.

Tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư trong việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, nhà điều hành và các hệ thống phụ trợ; tham mưu UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền.