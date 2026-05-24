TP.HCM cấp phép cho liên danh nước ngoài lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 4 24/05/2026 17:11

(PLO)- Dự kiến dự án tuyến metro số 4 sẽ đầu tư theo theo phương thức đối tác công tư, hình thức hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất và kết hợp phát triển TOD, thực hiện trong 5 năm.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho Liên danh GMDI - ARUP - TEDI SOUTH để thực hiện gói thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến metro số 4 (Đông Thạnh – Hiệp Phước). Đây là một trong những tuyến đường sắt đô thị có quy mô lớn và giữ vai trò trục xuyên tâm quan trọng của TP. Liên danh gồm ba đơn vị trong và ngoài nước.

Liên danh nước ngoài được giao lập báo cáo nghiên cứu khả thi tuyến metro số 4. Ảnh minh họa: Nguyễn Tiến

Việc cấp phép được thực hiện trên cơ sở xem xét hồ sơ đề nghị của liên danh nhà thầu và thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Sovico.

Theo nội dung giấy phép, liên danh được thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho tuyến metro số 4 đoạn Đông Thạnh – Hiệp Phước. Nhà thầu phải thực hiện đúng các nội dung theo kết quả lựa chọn nhà thầu, tuân thủ hợp đồng liên danh ký ngày 25-11-2025 và các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng yêu cầu nhà thầu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo Điều 119 Nghị định 175/2024/NĐ-CP của Chính phủ; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ kê khai và gửi thông báo đến cơ quan quản lý theo quy định.

Theo quy hoạch, tuyến metro số 4 là một trong những tuyến đường sắt đô thị quan trọng nhất của TP.HCM, có vai trò kết nối khu vực phía Bắc TP.HCM với trung tâm đô thị và khu Nam, đặc biệt là khu vực cảng Hiệp Phước.

Tuyến đi qua 22 phường xã, phường gồm: Đông Thạnh, Thới An, An Phú Đông, An Nhơn, Gò Vấp, Hạnh Thông, Tân Sơn, Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Đức Nhuận, Phú Nhuận, Cầu Kiệu, Tân Định, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Vĩnh Hội, Khánh Hội, Tân Hưng, Nhà Bè và Hiệp Phước.

Dự án có tốc độ thiết kế 120 km/h với đoạn đi cao và 90 km/h. Tổng chiều dài toàn tuyến 43 km, bao gồm 18.2 km đoạn đi ngầm, 24.8 km đoạn đi trên cao. Toàn tuyến bố trí 30 nhà ga, bao gồm 13 ga ngầm, 17 ga trên cao. Depot dự kiến tại 2 vị trí là tại xã Đông Thạnh và Hiệp Phước.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án được ước tính khoảng 157.400 tỉ đồng, tương đương hơn 5,9 tỉ USD. Dự án được định hướng triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP).