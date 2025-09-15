Metro số 1 ngừng bán vé giấy tại 4 nhà ga 15/09/2025 14:27

(PLO)- Metro số 1 ngừng bán vé giấy tại 4 nhà ga: Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Phước Long để thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Từ ngày 15-9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Đô thị số 1 chính thức thí điểm ngừng bán vé giấy có mã QR tại quầy vé ở 4 ga của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) gồm: Nhà hát Thành phố, Ba Son, Văn Thánh, Phước Long.

Việc metro số 1 chính thức thí điểm ngừng bán vé giấy nhằm góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

4 nhà ga metro số 1 dừng bán vé giấy.

Thay vào đó, hành khách được khuyến khích sử dụng máy bán vé tự động/kiosk tại nhà ga hoặc mua vé trên ứng dụng HCMC Metro HURC, Miniapp Metro trên MoMo, thanh toán trực tiếp tại cổng soát vé bằng thẻ ngân hàng, ví điện tử, CCCD gắn chip – giúp giảm thời gian chờ đợi, nâng cao trải nghiệm đi tàu điện.

Nhân viên hỗ trợ hành khách mua vé. Ảnh: HURC1

Các nhà ga đã bố trí nhân viên hướng dẫn để hỗ trợ hành khách mua vé thuận tiện hơn.

Không chỉ tại 4 ga thí điểm, nhiều hành khách từ các ga khác trên tuyến Metro số 1 cũng chủ động lựa chọn thanh toán không tiền mặt, góp phần hình thành thói quen di chuyển văn minh, hiện đại.