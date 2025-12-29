Thông tin mới vụ cầu ở Thanh Hóa xây xong nhưng chưa sử dụng 29/12/2025 14:48

(PLO)- Cầu và cống ngăn mặn trị giá hàng trăm tỉ đồng trên địa bàn tỉnh dù đã xây dựng hoàn thiện nhưng chưa thể đưa vào sử dụng do đang chờ chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục bàn giao theo quy định.

Sáng 29-12, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Thanh Hóa, xác nhận công trình đã hoàn thành xây dựng nhưng hiện vẫn phải chờ phê duyệt quy trình đào tạo, vận hành trước khi bàn giao và đưa vào khai thác.

Theo ông Nam, dự án do Bộ NN&MT làm chủ đầu tư, triển khai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Thời gian qua, Sở NN&MT tỉnh đã phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, đồng thời nhiều lần đôn đốc sớm hoàn thiện các thủ tục để bàn giao, đưa công trình vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2026.

“Chúng tôi đã đề nghị chủ đầu tư bàn giao ngay những hạng mục đã hoàn thành. Trong đó, hai trạm bơm đã hoàn thiện từ hai năm nay đã được giao cho các đơn vị liên quan quản lý, vận hành để phục vụ sản xuất trước ngày 31-12, dù thủ tục bàn giao chính thức vẫn chưa hoàn tất” - ông Nam thông tin.

Toàn cảnh cây cầu Sông Lèn, Thanh Hóa nối hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo ông Nam, với cây cầu, dù đã xây dựng xong nhưng chưa thể vận hành do còn thiếu nhiều yếu tố bảo đảm an toàn giao thông. Cụ thể, cầu hiện chưa được lắp đặt đầy đủ biển báo, vạch kẻ đường, chưa hoàn thiện các điểm đấu nối với hạ tầng giao thông hiện hữu cũng như các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Dự kiến cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn, nối hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, sẽ được đưa vào vận hành vào tháng 6-2026, sau khi hoàn tất thủ tục bàn giao và chuyển giao kỹ thuật vận hành.

Dù cầu sông Lèn xây dựng đã xong nhưng chưa thể đưa vào vận hành. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo Sở NN&MT, dự án có ba cụm đầu mối, gồm sông Lèn, kênh De và sông Càn. Đến nay, cụm đầu mối sông Lèn đã hoàn thành, trong khi các hạng mục tại kênh De và sông Càn vẫn chưa hoàn thiện.

Để đủ điều kiện bàn giao chính thức, dự án còn phải trải qua giai đoạn đào tạo, chuyển giao kỹ thuật quản lý và vận hành cho các đơn vị địa phương. Trong quá trình thi công, tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ phối hợp cùng chủ đầu tư và nhà thầu tham gia đào tạo cơ bản nhằm nắm bắt cấu tạo, nguyên lý vận hành công trình, phục vụ công tác quản lý, bảo dưỡng sau này.

Chủ đầu tư ngăn cầu không cho người dân đi vì lý do không đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Theo kế hoạch, đến ngày 31-12, tỉnh sẽ hoàn tất việc phê duyệt quy trình vận hành. Sau đó, chủ đầu tư sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về vận hành, kéo dài từ 1–2 tuần.

Cây cầu nối hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, Thanh Hóa sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương, rút ngắn khoảng thời gian đi lại cho người dân thay vì đi đò. Ảnh: ĐẶNG TRUNG