Cận cảnh cầu ở Thanh Hóa dù được xây xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao

Đô thị

Cận cảnh cầu ở Thanh Hóa dù được xây xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao

ĐẶNG TRUNG

(PLO) – Cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa), nối hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn đã hoàn thiện nhưng chưa được phép đưa vào sử dụng do chưa hoàn tất thủ tục bàn giao, chuyển giao kỹ thuật vận hành.

DSC02105.JPG
Theo ghi nhận của PLO, dù cầu sông Lèn Thanh Hóa đã xây dựng xong, hệ thống lan can, mặt cầu hoàn chỉnh, nhưng các lối lên cầu hiện đều bị rào chắn, không cho người dân qua lại. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò 5.JPG
Hàng ngày, người dân hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn phải tốn tiền đi đò qua sông Lèn, bất chấp cây cầu mới nằm “đắp chiếu” ngay trước mắt. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -4.jpg
Cây cầu bắc qua sông Lèn là một trong các hạng mục thuộc dự án “Nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa) và sông Hoàng Mai (Nghệ An)”. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -13.jpg
Dự án do Bộ NN&PTNT (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 800 tỷ đồng, dự án được khởi công từ tháng 6-2021. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -2.jpg
Theo đó, tiểu dự án sông Lèn, Thanh Hóa gồm ba hạng mục trọng tâm gồm cống ngăn mặn, âu thuyền và cầu giao thông. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -6.jpg
Cây cầu có chiều dài khoảng 405 m, rộng 7,5 m, nối liền địa bàn hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn, được người dân địa phương kỳ vọng sẽ chấm dứt cảnh đi đò kéo dài nhiều năm qua. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -12.jpg
Tuy nhiên, sau khi chứng kiến cây cầu hoàn thành nhưng vẫn chưa được đưa vào sử dụng, nhiều người dân không khỏi hụt hẫng. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -7.jpg
“Cầu xây xong rồi mà dân vẫn phải đi đò, rất bất tiện, nhất là mùa mưa lũ. Nhìn cầu mà không được đi, ai cũng xót”, một người dân xã Vạn Lộc chia sẻ. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -2.JPG
Đáng chú ý, do chi phí đi đò qua sông khá tốn kém, nhiều học sinh đã bất đắc dĩ trèo qua rào chắn để qua cầu đi học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -3.JPG
Theo phản ánh, mỗi tháng nhiều học sinh phải chi hơn 100.000 đồng tiền đò. “Em mong cây cầu sớm được đưa vào sử dụng để người dân và học sinh đỡ vất vả, đỡ tốn kém”, em Bùi Nhật Anh, học sinh Trường THPT Nga Sơn nói. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -3.jpg
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -10.jpg
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -11.jpg
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 thuộc Bộ NN&MT thông tin, dự án được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay theo hình thức ODA. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -.jpg
Đến nay, dự án đã hoàn thành và đang chờ các thủ tục cuối cùng, chuyển giao kỹ thuật vận hành để bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -4.JPG
Đây là dự án sử dụng vốn nước ngoài, quy trình rất chặt chẽ nên khi hoàn tất bàn giao mới có thể cho người dân lưu thông, ông Trung thông tin thêm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Nhà điều hành cầu sông Lèn.jpg
Theo ông Trung, do hiện chưa có lực lượng túc trực quản lý tại khu vực cầu nên chủ đầu tư buộc phải dựng rào chắn để đảm bảo an toàn. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Toàn cảnh cây cầu ở Thanh Hóa xây xong, nhưng người dân vẫn phải đi đò -1.jpg
Dự kiến, trước dịp Tết Nguyên Đán năm nay, dự án sẽ được khánh thành và chính thức bàn giao, đưa vào sử dụng, ông Trung thông tin thêm. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tỉnh vẫn chưa tiếp nhận bàn giao công trình từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

“Dự án chưa được bàn giao, nếu cho người dân đi lại sẽ không đúng quy trình, có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tỉnh đã cử cán bộ đi đào tạo, học quy trình vận hành để sẵn sàng tiếp nhận khi hoàn tất thủ tục bàn giao”, ông Cường nói.

ĐẶNG TRUNG
Theo dõi Báo Pháp Luật Tp HCM trên Google News
Tin liên quan

từ khóa

#Thanh Hóa #Cây Cầu #Sông Lèn #Xây Dựng Xong #Bộ NN&MT #Dự Án #Vạn Lộc #Nga Sơn #Thông Cầu #Học Sinh #Chuyển Giao #Kỹ Thuật

Đọc thêm