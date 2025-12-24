Cận cảnh cầu ở Thanh Hóa dù được xây xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tỉnh vẫn chưa tiếp nhận bàn giao công trình từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

“Dự án chưa được bàn giao, nếu cho người dân đi lại sẽ không đúng quy trình, có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tỉnh đã cử cán bộ đi đào tạo, học quy trình vận hành để sẵn sàng tiếp nhận khi hoàn tất thủ tục bàn giao”, ông Cường nói.