Cận cảnh cầu ở Thanh Hóa dù được xây xong nhưng chưa hoàn tất thủ tục bàn giao

(PLO) – Cây cầu thuộc dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi sông Lèn (Thanh Hóa), nối hai xã Vạn Lộc và Nga Sơn đã hoàn thiện nhưng chưa được phép đưa vào sử dụng do chưa hoàn tất thủ tục bàn giao, chuyển giao kỹ thuật vận hành.
Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Ban Quản lý dự án Kexim 1 thuộc Bộ NN&MT thông tin, dự án được Quỹ Hợp tác Phát triển kinh tế Hàn Quốc và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) tài trợ, cho vay theo hình thức ODA. Ảnh: ĐẶNG TRUNG
Trao đổi với phóng viên, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện tỉnh vẫn chưa tiếp nhận bàn giao công trình từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
“Dự án chưa được bàn giao, nếu cho người dân đi lại sẽ không đúng quy trình, có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tỉnh đã cử cán bộ đi đào tạo, học quy trình vận hành để sẵn sàng tiếp nhận khi hoàn tất thủ tục bàn giao”, ông Cường nói.